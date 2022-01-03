儘管變種病毒Omicron在過去數日的擴散，已讓美、歐、大陸的確診數量再度突破疫情爆發以來的新高，但由於各方數據資料顯示變種病毒引發重症的機率偏低，因此市場對風險性資產的偏好又再度重回主導地位。以亞股為例，上週外資不但重新回流疫情擴大的大陸股市，就連東協股市也出現難得一見的一致性買超，台股的買超金額也比前週更為擴大。

根據統計，外資上週回流大陸股市達23.04億美元，使得2021年全年大陸股市北向通的累計金額以672.05億美元創下歷史新高，遠遠超過外資在亞洲其他市場買超的金額總和，可見儘管市場預期大陸經濟在2022年增速可能放緩到5％左右，仍不改外資看好大陸資本市場的潛力。

另外，受到變種病毒引發重症機率偏低的觀察，市場對疫情給經濟帶來的影響也開始出現正面解讀，不但美國總統拜登重申即使疫情擴大也不會實施封城，就連以觀光佔GDP比重較高的東協各國，市場也開始預期該區域的經濟可望在2022年回溫，這不但讓外資在2021年的最後一週前進東協股市，多數東協股市的大盤在上週也是收紅。

以亞洲主要股市來看，2021年外資賣超台灣、南韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南，而在三大股市為買超，包含大陸大舉買超672.05億美元、印度36.76億美元、印尼26.88億美元。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，雖然全球經濟在2022年仍會持續擴張，但與2021年不同的是，歐、美等成熟國家經濟動能最強勁的階段已經過去，而亞洲與新興國家反而可以持續加速；特別是大陸，儘管2021下半年經濟動能放緩，但在財政與貨幣政策支撐下，預期大陸經濟將於2022上半年逐漸穩定，而國內的需求與服務，也將開始取代外部出口，成為大陸經濟在2022年成長的主要推力。

另一方面，雖然市場已經預期聯準會將在2022年升息，但由於亞洲多國2021年仍採取相當寬鬆的貨幣政策，且受清零防疫政策的影響，去年的經濟動能落後歐、美；因此，可預期聯準會今年開始升息後，多數亞洲國家仍會保持貨幣政策的靈活性。

許長泰補充，2022年經濟持續擴張，有利於風險性資產表現，投資全球股票並保持分散投資仍相當重要，但投資人今年開始可把重心逐漸從歐美向亞洲轉移。

摩根亞洲增長型基金產品經理張致寧表示，亞股在2021年的表現相當分化，受到大陸經濟走緩與監管政策的影響，大陸股市與香港股市的修正較為劇烈，但反觀台灣與印度股市，兩者則分別受惠於半導體需求強勁與經濟從谷底反彈帶動，並讓股市與匯市交出雙漲的佳績。

張致寧說，從2021年底大陸官方一系列的會議中，市場已得知大陸官方已明確釋放「穩增長」與「貨幣續寬鬆」的訊號，因此可以預期在經過去年的震盪後，大陸經濟可望於2022年回穩。再者，外資2021年北向流入大陸股市創歷史新高，搭配相對便宜的估值面優勢，這些都增加大陸資產在2022年的吸引力。

至於東協市場，由於觀光佔當地經濟的比重高，倘若疫情在今年趨緩，過去兩年表現相對落後的東協股市，將相對具有輪動補漲的潛力。