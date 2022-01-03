全球最具價值的汽車製造商特斯拉(Tesla)周日公佈創紀錄的季度交付量，遠超華爾街預期。主要原因在於該公司擴大在中國生產力度的同時，還克服了全球晶片短缺困境。特斯拉執行長馬斯克為此在推特上大讚公司團隊「幹得好！」

《路透》報導說，這已經是特斯拉連續第6個季度公佈創紀錄的交付量。此前該公司公布第四季度交付量為308,600輛汽車，已遠遠高於分析師預測的263,026輛，比前年同期增長約70%，比前一季度的創紀錄交付量進一步高出近30%。

特斯拉公司CEO馬斯克在推特上寫道：「世界各地的特斯拉團隊們幹得好！」

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

報導指出，特斯拉加強了在中國大陸的生產，儘管現在大陸市場競爭加劇，而且在消費者對其產品安全性的投訴後監管壓力加大。特斯拉也將其在中國製造的車型銷往歐洲和一些亞洲國家。

按年度計算，特斯拉的2021年交付量比上年提高了87%，達到936,172輛。

特斯拉周日公佈創紀錄的季度交付量，遠超華爾街預期。主要原因在於該公司擴大在中國生產力度，並克服晶片短缺困境。（圖／路透）

報導表示，馬斯克在去年10月曾表示，特斯拉將能夠在「相當長一段時間內 」保持50%以上的年增長率。

「他們戰勝了所有的困難」，風險投資公司Loup Ventures的管理合夥人Gene Munster周日說，「首先對他們產品的需求高漲，其次他們也很好地滿足了需求」。他還預計特斯拉今年的交貨量將增至130萬輛，儘管其新工廠的生產面臨阻力和供應鏈問題。

德意志銀行在週五的報告中說，預計特斯拉今年將交付近150萬輛汽車，儘管晶片短缺仍然是一項風險。去年由於疫情和封鎖措施衝擊了需求，汽車製造商削減了晶片訂單。但馬斯克曾表示，特斯拉從未下調產量預測，供應商支持其快速增長計畫，這有助於其度過晶片短缺期。

即使在特斯拉今年大幅提高美國汽車價格以抵消較高的供應鏈成本之後，銷售依然強勁。這使得特斯拉股價去年全年上漲了50%。