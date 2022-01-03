台灣3日下午發生6級有感地震，北市劇烈搖晃超過一分鐘，幸好沒地方傳出重大傷亡，可YouTuber蕾菈就PO出家中災情，心痛直呼：「可以推薦我電視品牌嗎」。

蕾菈稍早在地震發生當下，就在IG限時動態發文「太大了」，並向粉絲報平安，表示他們全家都安全，但家中東西都被晃倒了，接著曬出家裡電視的慘況，只見液晶螢幕已被撞壞，整片畫面沒有能看的一角，讓蕾菈只能哀怨地問大家「可以推薦我電視品牌嗎」，再次補充說明電視是被地震震壞的，無奈表示已經準備出門買電視了。

蕾菈家電視全毀。（圖／翻攝自IG）

今（3日）下午17點46分台灣東部海域發生規模6.0地震，台北、新北、宜蘭震度達4級，雖沒傳出重大傷亡，但部分地區傳出停電、停水，所幸已全數恢復，而北捷、桃捷也一度緊急停駛，現都已恢復正常營。

另外，消防署也呼籲民眾要保持警覺，注意餘震的發生，做好防震準備，並請山區民眾特別注意土石滑落，確保自身安全。