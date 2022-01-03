美股2021年迭創歷史新高，但大盤本益比不增反降，加上2022年美國基本面持續看強，華爾街投銀普遍認為美股可望維持多頭格局，標普5百指數全年漲幅上看逾一成。

在市場氛圍偏多下，美股2022年第一個交易日跳空開高，道瓊工業指數大漲逾150點或0.5％，標普5百與那斯達克指數分別勁揚0.5％與0.7％。

標指2021年全年大漲27％，連續第三年繳出兩位數的漲幅，不過大盤飆漲本益比卻下降，按照未來12個月的獲利預測，目前大盤本益比僅約21倍，低於2020年底的22.8倍。

由於本益比下滑，加上經濟持續擴張與利率仍在歷史低檔，高盛、RBC、富國銀與瑞士信貸等大多數華爾街投銀都看好標指2022年將會續漲，大盤全年漲幅至少可達6％，最多可能有11 ％。

美國合眾銀行財富管理資深投資策略部主管海沃斯(Rob Haworth)指出，「企業獲利是無法維持2021年的高成長，但保住成長不成問題。」

美企獲利大爆發是美股2021年上演大多頭的主要推手，標指5百大企業獲利成長率高達45％，寫下FactSet從2008年開始此項統計以來的新高紀錄。

當然，今年企業獲利的環境氛圍與去年大不相同，一來是通膨率飆至近40年新高，再者聯準會(Fed)即將啟動升息循環，而且還有疫情復燃，這些因素都可能衝擊企業獲利表現。

也就是說，今年企業獲利成長將回到以往正常水準，華爾街對標指今年獲利成長率的預估均值已降到9％，遠低於2021年底的16％。

當然，大盤本益比偏高也是不爭的事實，但分析師與基金經理人認為，這主要是受惠歷史低點的利率環境。

Horizon投資公司投資長雷德納(Scott Ladner)表示，「不投資股市，你錢還能往哪裡放？放到公債根本沒賺頭。」

根據貝萊德的預測，若要吸引投資人將錢撤離股市，美國10年公債殖利率至少得要升到3％的水位，儘管Fed預告今年將升息3次，許多分析師預估10年債息頂多揚升到2％。