2022開春迎接虎年的到來，命理老師周映君分享12生肖的運勢，其中生肖猴、虎、馬、狗的人在2022年犯太歲，很多事會腥風血雨，要特別注意；而運勢最好的生肖為羊、蛇、牛、雞，其他生肖則運勢平平。周映君接著指出犯太歲最嚴重的年齡，男性在43歲、49歲及55歲，女生則是19歲和31歲。

▍4生肖運勢最差

生肖猴：時乖運拙，宜多求自保，很多事情會腥風血雨，小事不斷、賠小錢，決定的事情都會不對。

生肖虎：妄動招災，宜耐心觀望，不能凡事都想要衝，稍微有點耐心比較好。

生肖馬：暗箭難防，宜提防小人，工作方面一定要多注意。

生肖狗：稍遇挫折，宜隨機應變，想做的事情明明認為可以做，但卻會做不成，挫折會比較多。

▍4生肖運勢平平

生肖豬：時有進展，要積極進取，可能稍微覺得不錯，所以要積極把握。

生肖鼠：喜中藏憂，要實事求是，可能覺得很好，但中間有一點點不順，要特別注意。

生肖兔：群策群力，運用人事物，人際關係會比較好，要知道怎麼善用。

生肖龍：草木逢春，要規劃未來，以買房子舉例，要明確知道自己想買在哪裡，要有所規劃。

▍4生肖運勢最好

生肖羊：苦盡甘來，能漸入佳境，運勢方面已經拖年去年一整年歲破的狀態，什麼事情都可以有好的結果。

生肖蛇：好運如臨，能掌握全局，工作方面可以順暢一點，身體也不會一直生病。

生肖牛：佳音頻傳，能多有斬獲，忽然之間好事不斷，所以「坐著等賺錢」就好。

生肖雞：水到渠成，能走向成功，已經到位了，即將走向成功之路，很多事情要開始動起來。