台65線土城段火燒車 驚悚片曝光 路中「火球爆燃」嚇壞人 22:152022/01/03 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台65快速道路銜接國3南下匝道處晚間9時許傳出火燒車事件，一輛小客車自撞護欄，導致車輛起火，駕駛自行脫困後報警，但火燒車意外也導致南下路段嚴重回堵。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台65快速道路銜接國3南下匝道處晚間9時許傳出火燒車事件，一輛小客車自撞護欄，導致車輛起火，駕駛自行脫困後報警。（消防局提供） 台65接國3匝道火燒車 南下路段嚴重回堵 訂閱影音： 中時新聞網 台65線土城段火燒車 驚悚片曝光 路中「火球爆燃」嚇壞人 台65快速道路銜接國3南下匝道處晚間9時許傳出火燒車事件，一輛小客車自撞護欄，導致車輛起火，駕駛自行脫困後報警，但火燒車意外也導致南下路段嚴重回堵。 新北市消防局表示，40多歲駕駛目前已自行逃生，意識清醒，僅有腳輕微扭傷，獲報後已送雙和醫院就醫，現場火勢已在10時06分撲滅。 新北淡江大橋跨河煙火 下午4時起車流管制 新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵 #火燒車 #台65 #國3 #回堵 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 13:022022/01/02 社會 聯結車酒駕衝破分隔島 12車連環撞 04:102022/01/03 社會新聞 連假首日 台東4車連環撞2人輕傷 車流一度回堵2公里 13:242021/12/31 社會 基隆市中心違停多 地方盼畫車格改善 21:062022/01/03 生活 收假今湧北返車潮 國5從早塞到晚 04:102022/01/02 生活新聞 15車國道3號連環撞釀雙向大回堵 9大地雷路段應避開 13:172022/01/02 生活 元旦出遊車潮多 國道、省道慎防這些路段 12:332022/01/01 生活 國5北上車潮開始湧現 雪隧南口回堵超過6公里 10:522022/01/02 生活 連假收假日 國1北向岡山至高科回堵6公里 11:222022/01/02 生活 車輛起火燃燒毀損 投保「車體險」有保障 22:322021/12/28 財經 未注意車前狀況 國1大貨車追撞8部小型車釀4傷 14:052021/12/29 社會 社會熱門新聞 台65線土城段火燒車 驚悚片曝光 路中「火球爆燃」嚇壞人 - 社會 對付插隊神招 商品放櫃檯喊「一起的」 她秒回氣走大媽 - 社會 高中男硬上15歲親妹不戴套 1個月亂倫3次害她懷孕5月 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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