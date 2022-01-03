台65快速道路銜接國3南下匝道處晚間9時許傳出火燒車事件，一輛小客車自撞護欄，導致車輛起火，駕駛自行脫困後報警。（消防局提供）

台65接國3匝道火燒車 南下路段嚴重回堵

台65線土城段火燒車 驚悚片曝光 路中「火球爆燃」嚇壞人

台65快速道路銜接國3南下匝道處晚間9時許傳出火燒車事件，一輛小客車自撞護欄，導致車輛起火，駕駛自行脫困後報警，但火燒車意外也導致南下路段嚴重回堵。

新北市消防局表示，40多歲駕駛目前已自行逃生，意識清醒，僅有腳輕微扭傷，獲報後已送雙和醫院就醫，現場火勢已在10時06分撲滅。