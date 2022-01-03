近來民生餐飲頻傳漲價，國民黨主席朱立倫指出，去年好多老味道因為疫情衝擊收攤，好不容易撐過去的小店家，現在又面臨原物料價格上揚的壓力，不漲怕虧損，漲價又怕消費者抵制。物價「漲潮」看不到盡頭，餐飲業的寒冬也仍在持續，「政府還在睡？」呼籲蔡總統與蘇院長負起責任來，讓民眾過好年。

朱立倫表示，不只外食族逃不過通膨，自己煮也逃不過通膨，食品類去年平均上漲了2.28％；房價漲薪水跟不上，自從2016年第二季（基期=100.69），自2017年第二季起，連續13季走揚，累積漲幅已達14.74％；而在外租房也逃不過通膨，自從2016年7月（基期=100.02）起算，如今到去年11月的租金指數高達104.94，五年多來平均漲幅4.92％；其他包含交通、衣著等「食衣住行」的民生消費全部都漲價。

朱立倫直言，物價上漲，對沒有諸多資產的基層百姓來說，有更強烈的相對剝奪感，更加速社會貧富差距惡化，根據主計總處統計資料，台灣最高收入組與最低收入組的差距連三年擴大，2020年度達到6.13倍，更創下8年以來最大差距，今年在疫情未退、通膨持續的陰影下恐怕還要再擴大。

他強調，更值得警惕的是，台灣天然資源缺乏，糧食自給率不到40％，能源自給率不到2％。「輸入性通膨」將持續影響臺灣，國內油價今天已經宣布一公升要漲九毛，亞洲液化天然氣價格去年漲了平均值的3倍以上。

朱立倫痛批，通貨膨漲如今已不僅是貨幣問題，還是民生問題，更是社會問題。當民進黨對抗通膨無能，能源政策畫大餅，最終苦的是弱勢的基層百姓、是難以懷抱未來夢想的青年，跑的是廠商，害的是台灣。請問蔡總統與蘇院長，你們用來「確保物價平穩」的「各種政策工具」在哪裏？發揮了什麼功效？

他呼籲，物價穩定小組最近開會了嗎？結論是什麼？大宗貨物關稅調降拍板了嗎？快過年了，請蔡總統與蘇院長負起責任來，讓民眾過好年。