立陶宛政府同意台灣變更代表處名稱後，引來大陸強大的政治經濟抵制與國際反宣傳攻勢。在立陶宛國內反對黨領袖公開批評現政府後，目前已95歲高齡的立陶宛前總統瓦爾達斯．阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）也發聲：支持或承認台灣應該經由政府與議會協調並達成一致，這種承認應該由有影響力國家決定，輪不到立陶宛這種小國來出頭。

《觀察者網》引述立陶宛國家廣播電視臺（LRT）報導說，阿達姆庫斯日前公開批評了立陶宛政府同意設立臺灣代表處的決定，他並且表示，與中國的衝突導致立陶宛受到巨大損失，「我認為這種損失是巨大的，這完全沒有必要。立陶宛議會、政府和總統應該進行充分的討論和協調，而且應該在所謂『支持或不支持』、『承認或不承認』台灣當局的問題上達成一致。」

阿達姆庫斯提出一項觀點說：「這種承認台灣當局首先應該由全世界做出，有影響力的主要國家應該提供決定結果，而不是一個小小的立陶宛。」

他還說，「懷著對小國立陶宛的尊重……我們（政府）不需要給全世界出來做樣子，我們的外交政策不能包括這樣的事情，我希望這樣的事情不要再發生了。」

報導指出，阿達姆庫斯1926年11月3日出生於立陶宛考納斯市，1944年曾隨父母移居德國，後進入慕尼黑大學就讀。1949年，他隨全家遷往美國定居。在1960年畢業於美國伊利諾斯工學院，他於1981年曾擔任美國大湖區環境保護局局長。上世紀90年代初，阿達姆庫斯返回立陶宛定居。1998年至2003年以及2004年至2009年，他兩度擔任立陶宛總統。

除了阿達姆庫斯之外，近期立陶宛國內多個反對黨領袖也公開批評了現政府。日前立陶宛最大反對黨立陶宛農民和綠黨聯盟主席穆納斯．卡爾鮑斯基斯（Ramūnas Karbauskis）在臉書上發文怒斥「現政府瘋了」，其對華政策將成為阻礙立陶宛經濟發展的障礙，希望中方不要因此懲罰所有立陶宛人。

現任歐洲議會議員、立陶宛社會民主黨領袖布林凱維丘特（Vilija Blinkevičiūtė）也表示，如果她所在的政黨執政，就不會同意用「臺灣代表處」取代「臺北代表處」，這樣的舉動可能會嚴重損害該國2022年的經濟。

據報導，立陶宛政府執政一年以來，除了受到中國抵制之外，還受到白俄羅斯鉀肥醜聞的影響，政府的信任度從11月的21%下降到12月的17.3%，不信任度從39.6%上升到47.8%。