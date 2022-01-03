電動巴士大廠華德動能（2237）3日晚宣布，公司通過交通部2021年電動大客車示範計畫補助營運審查評選，全台共4縣巿4家客運業者，共計105輛採用華德甲類電動大客車，成為此次電動大客車業界的最大贏家。

華德3日通過交通部示範計劃實施以來，首次「電動大客車示範計畫補助營運計畫」審查，全台共4縣巿4家客運業者，共有105輛採用華德甲類大客車，獲得首批核准，包含維運補助在內，每輛最高可領1000萬補助。

交通部為達成行政院「2030年客運（公車）全面電動化」政策目標，於2020年11月17日核定發布訂定「電動大客車示範計畫」，採先審查車輛業者資格、再審查營運路線計畫的兩階段方式。

華德動能第一階段就搶得先機，2021年2月1日取得首批示範型業者資格；緊接著，第二階段全台灣6個縣巿12家客運業者，共提出363輛申請案，其中九成申請數唯一選擇與華德合作。

但受限於政府預算，2022年僅核准其中的5個申請案，共計134輛電動大客車，除彰化1案外，台北巿、新北巿、台中巿及高雄巿等4個申請案，共105輛均是由華德公司取得，並取得示範路線遍布台灣所有最重要的公車幹線。

至於地方政府及客運業者唯一選擇與華德合作的原因，在於全新電動大客車為全球12米同級車中技術規格及安全效能最具競爭優勢車型，也是目前國內市場上唯一通過電動大客車自主開發設計審核資格的廠商。

該車款不僅附加價值率高達60％以上，在經濟部3年10大項國產化項目，華德已提早大部分完成。此外，在第二階段營運路線團隊審查中，各縣巿政府及客運業者展現出電動化企圖心及路線營運規劃完善，已獲得交通部評審委員的青睞。

華德持續支持政府政策在台投資，結合母公司車王電在台中設立新廠，總投資額高達25億元，是一座先進製程的智慧化電動巴士及底盤三電生產工廠，預計2022年第一季啟用量產，最大產能達1700輛成車，及底盤三電6000套。

車王電集團不斷提升車輛技術與品質、導入各項AI智能與自動駕駛系統，同時也開始供應電動底盤車給多家本土專業車體廠，合作打造成車，創造客運業者、車體廠及底盤車廠的三贏局面。