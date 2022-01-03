大陸人氣女星趙麗穎恢復單身後桃花朵朵開，身邊雖不乏高富帥追求者，但都難以打動美人芳心，儘管有不少富商稱可以接受她的兒子，但趙麗穎現在還是只想專注在工作和孩子身上。近日有媒體曝光趙麗穎現身攝影棚的畫面，她穿著長款禮服拍攝廣告，這時她的2歲兒子嘟著嘴來探班，儘管仍在拍攝中相隔一段距離，還是能讓人感受到「母子連心」的羈絆。

近日有媒體曝光趙麗穎現身攝影棚的畫面，她穿著長款禮服拍攝廣告，期間她的2歲兒子「想想」前來探班，這難得畫面引來網友關注。當天，趙麗穎穿著一件亮片抹胸禮服，搭配黑色的波浪捲披間，身材與氣質都非常優越。

趙麗穎用手在鼻子前不停揮手，但開始拍攝時她馬上進入專業狀態。（圖／翻攝自新浪視頻）

或許是攝影棚裡氣味不太好？趙麗穎用手在鼻子前不停揮手，但等到開始拍攝的時候，她馬上就進入了專業狀態，指見她優雅地抬起右臂目視前方，彷彿是童話中的公主現身凡塵。在拍攝期間，趙麗穎的兒子「想想」就在一旁看著媽媽，被身穿黑色棉服的工作人員抱著，嘟起嘴來好像要討媽媽親親，樣子十分可愛逗趣萌度爆表。

趙麗穎的2歲兒子「想想」來探班，被身穿黑色棉服的工作人員抱著。（圖／翻攝自新浪視頻）

趙麗穎去(2021)年4月和男星馮紹峰閃電離婚，正式結束3年夫妻緣份，未來的感情動態也備受關注，去年10月11日她曬出提前慶生的照片，當時身旁雖然沒有「另一半」，但卻有兩個男星丁子峻、關志斌圍繞陪伴，讓她開心不已，笑得很甜。她在微博寫下：「可愛的蛋糕，還有可愛的你們。」畫面中趙麗穎大方素顏入鏡，膚質白皙無瑕，圓潤的大眼水汪汪，一頭秀髮烏黑又濃密，即便沒有妝髮的加持，狀態一樣好到爆。

丁子峻（右）、關志斌（左）為趙麗穎慶生。（圖／微博@趙麗穎）

大陸凍齡女神李冰冰則是趙麗穎出了名的好閨密，最特別的是兩人年紀雖相差14歲，卻是感情好到不行的忘年之交；去年2月李冰冰生日時趙麗穎還特地給她驚喜，讓原本預計在工作中度過48歲的李冰冰，一回到酒店房間被最愛的Hello Kitty和鮮花包圍，趙麗穎本人更驚喜現身，雙姝親密合照好感情溢於言表。