許多人為了貪圖方便，三餐都吃泡麵，甚至有人天天吃，結果下場不堪設想。一名24歲男子因在外地工作，為了省錢竟連吃三年泡麵，日前因便祕問題主動就醫，要求做大腸鏡檢查，醫師一照驚呼「不得了」，發現畫面驚人。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中分享病例指出，臨床上很少遇到男性年輕患者主動要求做檢查，這名24歲的男子表示，由於在異地工作，為了省錢三餐都吃泡麵，而且連續吃了三年，日前因有便祕問題才主動就醫。

結果一做大腸鏡才發現不得了了！醫師在男子的腸道中發現3顆息肉，而且其中一顆將近3公分大，在20幾歲算是很少見，醫師將息肉電燒後送驗，結果部分已分化異常，快要接近大腸癌的息肉，若再拖個半年、一年可能就毀了，恐惡化為大腸癌。

陳炳諴表示，持續便祕有可能是大腸息肉或大腸癌的前兆，而且年齡層有逐漸往下的趨勢；胃食道逆流也與腸道疾病有關，久了之後有可能變成食道癌；此外，脹氣太久，導致發炎、潰瘍，也恐是胰臟癌的前兆，提醒腸胃道出現異常，持續3個月至半年，尤其排便習慣突然改變，都要特別注意，最好盡速就醫做徹底檢查。