2022年美股首個交易日，投資市場對於經濟復甦克服Omicron疫情的能力抱持希望，美股3大指數齊開漲，電動車大廠特斯拉股價大漲8%，台積電ADR上漲5%，半導體股也有普漲態勢。

截至台灣3日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲 60 點或 0.1%。標普 500 指數上漲 0.4%，那斯達克指數漲約 0.8%。特斯拉最新交車數據顯示，2021年全年總共繳出93萬輛、再度超乎市場預期，傳統汽車大廠包括福特汽車和通用汽車均上漲 1.6%，大陸新能源車3大廠也有強勁表現。

5大科技巨頭股價除微軟之外齊揚，特斯拉股價上漲近10%、暫報1,161.08美元。NVIDIA股價上漲3.67%、暫報304.9美元；AMD股價上漲2.52%、暫報147.53美元；英特爾上漲1.75%、暫報52.40美元。

台積電ADR股價上漲4.83%、暫報126.1美元；聯電ADR股價上漲1.79%、暫報11.5美元。

除了疫情，通膨、貨幣政策預計將成為 2022 年主要的市場題材，因為投資者預計美國聯準會(Fed)預計在今年啟動並多次升息，以幫助物價降溫，降低美國消費者壓力。