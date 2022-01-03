「物價聯合稽查小組」上週已完成24家連鎖品牌餐飲業，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等之實地稽查作業。稽查小組3日再針對餐廳之中、上游供應商等9家進行實地稽查，以了解業者調整價格情形及蒐集相關資訊。

經濟部指出，近期民生餐飲頻傳漲價情事，本次稽查之中、上游餐飲業供應商，包括豬肉、牛肉、雞肉、綜合火鍋料等上游供應商，地點分布在臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、屏東縣等6個縣市。由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位共同至現場稽查，請業者就稽查項目具體說明進銷貨之價格、數量與漲價品項之原因、漲幅及提供佐證資料，以釐清中、上游供應商物價調漲原因。

受稽查業者表示，因受原物料漲價（如飼料）、缺工現象、國際物流塞港、進口肉類漲價等因素，故所供應之食材成本亦有調漲，惟業者理解政府為穩定物價之作為，業者於現場也願意配合提供相關資料。

經濟部表示，物價聯合稽查小組查證如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。