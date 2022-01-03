台中市第2選區立委補選、台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案，都將在9日舉行投票，前民進黨立委郭正亮分析認為，台中補選還牽動蔡英文總統的政治布局，因為蔡英文很可能是想要公投、補選、罷昶連三勝，這樣她的氣勢才會更高，進而主導整個2022的提名權。

郭正亮3日在《Yahoo TV》網路節目「鄉民來衝康」表示，簡單來講，現在台中的補選，綠營就是希望有更多的刺激，而前2次投票罷免案和四大公投，綠營都有一定的使命感，一個是救人，一個是黨的意識形態，相對地，林靜儀能不能選上，就不是這麼急迫的問題。

話鋒一轉，郭正亮認為，補選還牽動蔡英文總統的幕後盤算，因為蔡英文很可能是想要公投、補選、罷昶連三勝，這樣她的氣勢才會更高，進而主導整個2022的提名權，不過，郭正亮坦言，就算2022補選上，也不代表2024能維持住，這是2回事。「我認為林靜儀假若勝選，2024能否連任，這必須要打一個大問號」。

資深媒體人尹乃菁好奇問郭正亮，「林靜儀2022如果勝選的話，會不會影響甚至衝擊盧秀燕？」郭正亮說，可能會有影響，但實際效果有限，而林靜儀是希望能操作成政黨對決的，對她在中二選區的選情才有利，但林昶佐正好相反，他反而不希望政黨對決，因為北市五選區罷免門檻有下降，下修了2千多票，5萬8千多票就過關。