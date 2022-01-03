石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）周二（4日）召開會議，針對分析師與交易員的調查顯示，OPEC+預料將維持現行增產政策不變。此外儘管近來全球確診人數增激，引發石油需求恐遭抑制憂慮，但在市場評估其衝擊應該有限，帶動國際油價新年開市依然走高。

布蘭特期油周一盤中上漲0.86％到每桶78.45美元、美國西德州油價更勁揚1.02％到75.98美元。去年受到全球經濟逐漸從疫情反彈與產油國節制增產數量，推升油價全年飆漲約50％。

OPEC+周二將召開線上會議，根據一份針對16名分析師與交易員的調查顯示，高達15名受訪者預期OPEC+在會議中，將就繼續維持現行每日增產40萬桶政策達成協議，增產行動料從2月生效。

稍早部分OPEC成員國家代表已對外透露這項訊息。他們指出，OPEC與其夥伴國均認為，雖然高傳染力的Omicron導致最近全球疫情升溫，但該病毒對油市只會造成「溫和」影響。近來受到亞洲部分國家對石油需求強勁，加上美國原油庫存出現萎縮，曾推升布蘭特油價逼近80美元大關。

Rapidan能源集團顧問公司總裁麥納利（Bob McNally）指出，只要Omicron或是全球經濟趨緩不會對石油需求再次造成嚴重抑制，油市將可以消化額外的石油釋出。

Saxo銀行商品研究部門負責人韓森（Ole Hansen）也認為，OPEC+沒有理由不繼續增產，特別是考量Omicron對全球需求衝擊有限。

持續增產政策，也凸顯OPEC龍頭國家沙烏地阿拉伯對於通膨風險可能波及它主要客戶的擔憂。上月美國總統拜登曾要求OPEC+增產，希望能讓不斷飆高的汽油價格下滑。

另外OPEC周一將先行召開另一會議，討論任命接替巴金多（Mohammad Barkindo）的新任秘書長人選。預料唯一候選人、來自科威特的艾爾蓋斯（Haitham al-Ghais）將接任這項職務。