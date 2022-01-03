女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，最近她推出全新寫真書，不時會在網上釋出部分內頁，今（3日）她又曬出一頁辣照，雖然是居家打扮，但衣服沒穿好，雪球差點滑出來，畫面清純又惹火。

林莎3日在IG發文問有買寫真書的粉絲：「新的一年大家把年曆掛起來了嗎」，同時分享寫真其中一頁，只見她一身居家打扮，戴着大眼鏡，紮起雙馬尾，穿著一件oversize的灰襯衫，不但玩起下衣失蹤，衣服扣子還沒扣好，露出胸前大片白皙肌膚，一下瞇眼燦笑，又一下嘟嘴賣萌，甜美爆表。

吸睛的是，其中一張照片，林莎看著鏡頭露出呆萌表情，而身上沒扣好的襯衫已經滑落一半，讓林莎的白嫩雙球快滑出，深邃事業線也一覽無遺，清純又不失性感的畫面格外撩人，吸引大票粉絲激動留言「太犯規惹」、「太美啦」、「女神好可愛」、「好可愛又好辣」。

林莎寫真書一上線就完售預購量，好姊妹元元日前就曾PO火辣內頁替她大力宣傳，沒想到一PO就是林莎的全裸照，照片裡，林莎全身赤裸入鏡，只用奶油遮點，露出一大片白皙肌膚，渾圓翹臀也全放送，超大尺度讓許多人看了心癢癢。