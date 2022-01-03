大陸藝人黃磊和孫莉生下一個女兒「多多」黃憶慈，曾拍攝親子真人實境秀《爸爸去哪兒》，眼大大的樣子甜美討喜，可愛萌樣虜獲大批「多多粉」。轉眼間「黃多多」已經15歲，身高高達172cm，天生一副明星臉，而她亦有意入行，早前便曾演出著名話劇《水中之書》，演技相當出色。近日多多又在IG分享了自己的新照片，感覺又多了一份成熟冷艷的味道，不折不扣是氣質女神，高顏值加上有對明星父母，絕對是贏在起跑線。

黃多多近日分享了一系列新照片，封面是可愛的聖誕雪人薑餅屋，第二張是她嘟嘴合照的少女萌樣，接著是聖誕花圈及童趣塗鴉，及草莓造型雪人公仔等，接著黃多多便出現在三位女性的合照中央，雖然童稚氣息仍在，但顏值無疑已經是個小女人，不少網友看了不禁讚嘆回覆：「又變漂亮了」、「寶貝真棒！」。

多多自拍厭世臉，獲網民激讚成熟冷艷。（微博圖片）

黃多多才15歲就已經長得亭亭玉立，除了遺傳到母親孫莉的姣好外貌外，172公分的高挑身材更是引起關注，前(2020)年現身機場時，一頭顯眼的金色直長髮，黑色T恤搭配牛仔長褲，加上墨鏡和黑色紳士帽，造型可說是相當有個性，日前爲時尚雜誌拍攝的照片釋出，只見她除了散發小女人的成熟韻味，更又不失原有年紀的清純甜美模樣。

多多一年前在IG曬出用雙手遮住大半張臉，並只露出眼睛部分的照片，並接著表示：「終於知道我和媽媽長得有多像了，因為我用我的臉打開了媽媽的手機」，可見遺傳到母親孫莉的高顏值，讓網友不禁大讚基因太強大了。

黃磊與女兒多多曾參加大陸綜藝節目《爸爸去哪兒2》，父女倆在節目中暖心互動令人印象深刻，多多在節目中不僅對工作人員相當有禮貌，對錄製節目的弟弟妹妹更是呵護備至，讓網友大讚黃磊家庭教育相當成功，多多更被大陸網友封為「國民女兒」，此外多多9歲時便會自編自演全英文劇本，也曾替電影《小王子》、《功夫熊貓3》配音，外型出眾的她也更多次被邀到巴黎走秀，並且參與舞台劇演出，可說是遺傳到雙親的「戲胞」。