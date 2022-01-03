今年4月2日發生台鐵太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死逾200傷重大傷亡， 罹難者家屬今天透過代言人王薇君在臉書發布「尋人啟事－行政院院長 蘇貞昌」。家屬指出，去年嘗試過許多方法試圖聯繫蘇貞昌，但院長只說「公務繁忙」，而從那天起，家屬再也沒有任何人得到蘇院長的關注及協助，就這樣被留在了2021，被忘在了2021，家屬現在想請大家幫忙尋找蘇貞昌。

家屬表示，眾人用歡呼聲送走了2021，迎來嶄新的2022。家屬們卻怎麼也跨不過2021，永遠被留在2021年4月2日那天，不論經過多久，這串數字像桎梏緊緊捆住他們。失去兒女、失去父母、失去至親的慟，在這狂歡的跨年夜凌晨，痛得特別清晰。在漫漫長夜裡，悲傷潰堤，萬般思念搭上那班408車次太魯閣號而離去的親人們。

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還記得那天，我們從各地趕到花蓮，一邊焦急奔走聯繫，一邊等待搜救人員的消息，在醫院與殯儀館的十字路口，我們等到了一個又一個壞消息，迎來的只有形象已模糊破碎的親人們，我們聲嘶力竭地呼喊，但再也再也再也喚不回。

還記得那天，「大家」都來了。首長們來了、民意代表們來了、部長來了、院長來了、總統也來了。

你們握著我們的手、給我們擁抱，承諾會積極協助我們，並且一定會痛定思痛督促落實台鐵改革。

遭蘇貞昌「冷回4字」太魯閣事故家屬痛心：被永遠丟在2021。(圖／罹難者家屬代言人王薇君臉書)

只是，這幾個月過去了，大家漸漸淡忘了我們，也淡忘了台鐵。

而台鐵在這段時間內，仍大小事故頻傳：

「施工的鋼軌倒下砸到列車頭、砸破車廂玻璃」、「施工圍籬鐵板鬆脫入侵車輛界線，導致車廂分離」、「地下化工程的施工貨車煞車失靈，倒退侵入鐵道路線」、「動力系統失靈，車輛倒退嚕」、「列車冒煙、出現燒焦味」、「鋼軌斷裂」…等等都是家常便飯。

部長多次表達震怒，但仍沒有改善，在在顯示出台鐵改革並沒有真正啟動。

每次看到這些新聞畫面，都重現了我們的惡夢，現在沒發生事故只是因為幸運而已，我們好害怕悲劇再次發生，好怕有人像我們一樣再也沒有機會跟親人說話，那怕只是好好道別。

我們知道這個艱困的台鐵改革任務，一定要由行政院最高層級主導推動，我們嘗試過許多方法試圖聯繫上蘇院長，甚至在2021年12月23日，我們透過行政院發言人羅秉成政委遞交這封信，是我們家屬聯名寫給蘇院長的，是我們痛徹心扉但深切呼籲的信，向蘇院長表達我們想見蘇院長，為的是我們希望不要再有下個悲劇發生。

然而，蘇院長只說公務繁忙。

從2021年4月2日那天起，我們再也沒有任何人得到蘇院長的關注及協助。

這段期間，我們只能透過新聞媒體，遠遠地看著蘇院長活躍出席許多活動，包含頒獎典禮、動土典禮，甚至12/26參與了台鐵EMU3000列車首航……。

我們就這樣被留在了2021，被忘在了2021。

我們想往前走，為了我們逝去的親人也希望不要有人再遭受這樣心如刀割的痛苦，我們希望開啟台鐵真正改革的新頁，想與台鐵改革ㄧ起邁進2022。

可以請大家幫忙我們嗎？幫我們一起找蘇院長。

蘇院長願意幫我們嗎？能不能不要把我們就這樣丟在2021？

《尋人啟事》

尋找人物：行政院院長 蘇貞昌

委託人：110/4/2太魯閣事故受難家屬

失蹤日期：110/4/2至今