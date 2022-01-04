2012年來臨前，臉書可望突破十億用戶，廣告客戶都愛臉書，臉書營收接近40億美元，獲利10億美元。然而，臉書至今打造的一切岌岌可危，因為祖克柏沒做好迎接產業重大改變的準備，那關係到臉書的存亡。

世界正在轉移到智慧型手機上，而臉書沒做好準備。

臉書對行動科技並不陌生，但令人不解的是，臉書長達好幾年都只有臨時方案。2005年，臉書由前雅虎事業發展主管史崔莫負責和行動服務業者洽談，將臉書功能放進當時原始的「功能型手機」。

接下來兩年，史崔莫幾乎是單槍匹馬和行動服務業者談。「2005到2007年，行動團隊根本不存在，」史崔莫說，「只有我一人。」2006年，史崔莫和Cingular、威訊（Verizon）、Sprint等電信業者談成臉書的第一個行動產品，用戶可以使用簽約業者的服務寄送簡訊（臉書可以抽成）。然而，當時的原始手機無法支援照片這個臉書最受歡迎的活動，所以臉書沒花太多心思或資源在行動世界。史崔莫悄悄和全球業者談好了合約，公司裡卻幾乎沒人同意他主張的「行動將是未來」。

因此當蘋果在2007年推出iPhone、揭開行動序幕，臉書完全沒準備好。沒想到，救兵從天而降。喬．休伊特（Joe Hewitt）的兩人新創公司Parakey被臉書買下後，於2007年7月加入臉書。他進臉書前拿到剛上市的iPhone，上面的app看起來真的很棒，但外人很難設計出相同的俐落外型與順暢效能，因為iPhone上的是原生型app，也就是為特定手機硬體開發的應用程式。蘋果不讓外部直接存取硬體，軟體開發者無法寫原生app，只能寫網頁型app，在手機的網路瀏覽器上運行。

休伊特想寫出很棒的臉書iPhone app，只花兩個月就大功告成。那個app可以說代表著公司的未來，推出時卻低調無聲。「我沒有請任何人批准，當時這個領域就像美國西部蠻荒，」休伊特不記得向祖克柏提過。「上線前，他大概看過，但我不必和他見面，也不必諮詢他任何設計上的事。」

媒體為之瘋狂，有人說那是iPhone目前為止最好的app。

一年後，蘋果取消限制，允許開發者製作原生app，休伊特興奮極了。他當時仍是一人團隊，獨自負責臉書的iPhone app。賈伯斯親臨臉書辦公室，和休伊特與祖克柏討論這件事。休伊特說：「那次見面長達好幾個小時。」他認為祖克柏與賈伯斯之間的互動尤其有趣。「賈伯斯把祖克柏當成學徒，試圖傳授給他大量知識，跟他說故事，隨口分享一些矽谷軼事。」休伊特說。「馬克絕對很敬重賈伯斯，願意向他學習，但馬克也極有自信，並不是在懇求賈伯斯的意見。」

2009年，iPhone已經起飛，而臉書是iPhone上最受歡迎的app。神奇的是，臉書的app基本上仍由休伊特一人搞定，但他堅持保持獨立，公司裡開始有聲音，公關對他尤其不滿。「我習慣推出新東西不事先通知公關，」休伊特說，「我只會在Twitter上宣布，或是回應某些隨機找上門的小記者。」

蘋果在2009年4月公布新的開發者協議，使休伊特無法使用他寫的新語言。休伊特一氣之下，寫信罵賈伯斯和蘋果的軟體長佛斯托爾（Scott Forstall）。

賈伯斯直接打電話給祖克柏抱怨。祖克柏把休伊特叫過去。祖克柏哭笑不得，他為了別的事一直試著聯絡賈伯斯，結果是因為休伊特對蘋果執行長發怒，才終於連絡上賈伯斯。祖克柏告訴休伊特，自己站在他這邊，但蘋果對臉書來說很重要。「賈伯斯是有點瘋狂，」他告訴休伊特，「但如果你再激怒蘋果一次，我們就必須開除你。」

某種程度上，祖克柏也是白講了，因為休伊特已經決定不再打造臉書的iPhone app。休伊特寫道，「我認為蘋果的行為是幫其他軟體平台開了很糟的先例。很快的，守門員就會讓開發者的生活很悲慘。」

臉書派一組工程師接手休伊特的工作。這麼重要的工作本來就不該掌控在一人手裡。「他們指派一個團隊去做，接著團隊成長了，現在變成全公司都在做那件事。」休伊特今日在夏威夷種有機蔬菜。

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休伊特的傑作讓臉書得以延遲面對關鍵問題：產業典範轉移時，臉書站錯邊了。

祖克柏從最初就選擇以網頁為基礎的電腦語言PHP。用傳統語言寫的程式會釋出分離的版本，想添加功能或修正錯誤，只能做在下一版，用戶下載更新後才會生效。熱門的軟體會有不同年份的數個版本在流通，舊的問題會一直跑出來。PHP則永遠是最新狀態。如果搞砸了，修正很容易，只需要寫新的程式碼，等用戶下次更新瀏覽器，新版本就會開始跑。用戶永遠是用理論上錯誤較少的新版本。PHP等於是讓臉書能快速成長的噴射機燃料。

如今，新時代來臨，人們愈來愈少用桌電⋯⋯很快就會沒有人用！行動裝置則不一樣。app不會馬上接觸用戶，而是來自蘋果或Google等硬體設計師管理的商店。每一版app都得符合一定標準，才能通過守門員的檢驗。突然間，臉書變成試圖追趕的傳統公司。

雪上加霜的是，臉書沒有能打這場新戰爭的軍隊。臉書工程師維納爾估算，四百位臉書工程師中只有五人擅長iOS，或許三個人懂Android。「我們缺乏足夠的專業人才，大幅拖累行動產品的開發速度。」維納爾說。

臉書的聘雇流程事實上還會淘汰擅長寫行動app的好手。2009、2010年起，最優秀的年輕工程師都在為iPhone或Android寫原生app，但臉書面試問的卻是桌電的問題。最優秀的應徵者會告訴臉書，他們不知道也不在乎答案，他們只想打造很酷的行動app。面試官會判定這些程式設計師（那些臉書真正需要的人才）是糟糕人選，不只不懂桌電開發，態度還很差。

不過，神奇的解決方案突然問世，似乎可以解決一切問題──HTML5。理論上，HTML5似乎是解決複雜問題的萬靈丹：像臉書這樣的軟體公司，如何讓產品在數個行動系統上運行？人們愈來愈想在智慧型手機上使用臉書，但大家都拿不同手機，iPhone、Android、黑莓機、Palm、Windows，每款手機都有自己的作業系統與硬體。最優秀的app是原生的、依據特定硬體最佳化，那條路似乎指向要替每一種作業系統寫出不同產品。

「大家不想在iOS和Android上重複執行同樣的事，」維納爾說，「問題是，我們能否做出一個架構，只需寫一次app，就能同時在iOS和Android上跑，或許也能在Windows手機上用。」

HTML5可以解決：寫一次程式就能在幾個系統通用。這對行動團隊新到職的工程師特別有吸引力，因為他們來自Google，Google正好是HTML5象徵的「開放Web哲學」的熱情支持者。

「很多人相信HTML5能變得夠好。」維納爾說。因此臉書開始執行自家版本的HTML5，命名為「Faceweb」。Faceweb馬上成為行動app的官方策略，瞬間成為臉書數億顧客使用臉書產品的主要途徑。

那是一場大災難。

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柯瑞．翁雷卡（Cory Ondrejka）來自臉書2010年買下的新創公司。他一開始被分配到遊戲團隊，但臉書當時的工程副總裁請他負責改善行動產品。

臉書的行動產品絕對需要改善，因為用Faceweb製作的app慘不忍睹。HTML5被大力吹捧，號稱執行起來和原生app一樣順暢，但完全不是。從Faceweb到實際裝置的每一次頁面瀏覽轉換，拖慢了效能。往下滑動時頁面非常卡，導致臉書的旗艦功能動態消息完全不能用。

翁雷卡指出：「2011年，談臉書的報導一定會出現『糟糕透頂的行動app』這幾個字。」

翁雷卡做的第一件事，就像諺語說的：如果你已經在洞裡，就別再往下挖。他要求大約二十人的行動團隊停下手邊工作，回家睡覺，下一週再來想策略。

後來，在討論會議的尾聲，翁雷卡決定最好的路是從零開始，替每一個系統寫原生app。下一步是說服祖克柏。翁雷卡說，「我們進會議室宣布：我們慘了。我們一定要做原生app。」

祖克柏同意了，工程團隊開始閉關，試著打造原生行動app。幸好公司當時已經有幾位懂行動的工程師。臉書近日買下的幾家公司中，有懂iOS和Android的工程人才。臉書也開始訓練原本的工程師，成立三週的行動工程課程，數百位臉書員工參加訓練。

比較麻煩的問題是祖克柏本人。他還不到30歲，但他成長過程中接觸的技術已經不是優勢技術了，他必須了解新技術的動態，畢竟最後是由他為公司的新app定案。「我告訴他：問題出在你不了解原生開發。你一天做出一千個決定，但對原生來說那些決定是錯的。」翁雷卡說。

就這樣，新的行動團隊開始訓練祖克柏，告訴他行動生態系統的設計、產品開發與經濟學，有哪些地方不一樣。祖克柏必須重新學習一件事，就是犯錯是有成本的。當你的第一個版本不斷當掉，必須等蘋果完成批准流程才能修正錯誤時，「完成比完美重要」這條原則就不適用。

祖克柏學習速度過人，很快就問出聰明的問題，難倒厲害的行動工程師。接下來幾個月，臉書的蘋果和Android團隊開始製作原生app。他們不必完全拋棄Faceweb，然而其他功能就很明顯只能走原生這條路，而重點中的重點就是動態消息。動態消息是臉書的科技傑作：每次你打開臉書，你會看到重新整理過、為你量身打造、最新的動態流。Faceweb的處理能力太弱、連結不夠穩定，所以無法應付手機版的動態消息。

祖克柏也讓大家知道他對行動的重視。有一天，一個團隊跑到祖克柏的辦公室，請他過目某些設計。祖克柏問他們：行動規格的資料在哪裡？沒有行動規格，所以祖克柏把團隊扔出辦公室。新規矩：以後沒有行動設計，不准踏進我的辦公室。沒有人再犯同樣的錯。

事實上，公司全體很有自覺地踏上了行動之路。技術長泰勒說：「我們很多人完全不再使用筆電。」

(本文摘自《後臉書時代》/天下雜誌出版)

【內容簡介】作者史蒂芬‧李維獲得前所未有的採訪權限，長達三年貼身研究臉書，親訪祖克柏本人九次，並且深入採訪桑德伯格等核心高層，更訪問數百位員工與相關人士，為這家公司寫下最詳實完整的紀錄，甚至成為美國調查臉書的立法與監管單位人手一本的關鍵讀物。

性格，決定命運。每一個成功背後，都有代價。

「人們愛偷窺的程度超乎想像。」祖克柏在哈佛就從人類行為模式看出商機，做出爆紅網站，更是新創典範，快速成為地表最大社群帝國，但臉書也在攀至巔峰之後，開始付出慘痛代價。

－以成長為優先要務，忽視內容品管，造成惡意、歧視、暴力內容猖獗；

－穩抓龐大廣告商機，卻不斷侵犯隱私底線，用戶從此沒有祕密；

－為了吸引開發者，過度寬鬆的公司政策導致史上最大個資外洩災難；

－全球最強大瘋傳引擎，卻也成為假新聞快速傳播、操弄選舉的最強利器；

－靠精準眼光併購潛力競爭者，成為市場最大玩家，卻成為反壟斷最大目標。

本書將臉書十幾年來的決策，整理出清晰脈絡，讓我們看懂臉書今日的成功與失敗背後的原因。這家市值破兆、財務表現屢創新高的公司，卻逐漸失去信任，成為邪惡代名詞。祖克柏在這樣的危機中，更突然宣布改名Meta，全力發展元宇宙，背後又有何打算？

要了解臉書的下一步，就要從頭理解它走過的每一步。

【作者簡介】史蒂芬．李維（Steven Levy）是《連線》（Wired）雜誌特約編輯，曾創辦Backchannel，也曾任《新聞週刊》（Newsweek）資深編輯與科技通訊主筆，有七本著作，文章散見各大刊物，包括《滾石雜誌》、《哈潑雜誌》、《Macworld》、《紐約時報雜誌》、《君子雜誌》（Esquire）、《紐約客》與《首映雜誌》（Premiere）。

【譯者簡介】許恬寧

師大翻譯所畢，自由譯者，近期譯有《教練：賈伯斯、佩吉、皮查不公開教練的高績效團隊心法》、《躍競思維》、《四騎士主宰的未來》。