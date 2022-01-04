今年NBA球季新判罰規則上路，那就是對故意製造犯規的一些不自然進攻動作，裁判將不再響哨，這個規則的改變下，對球隊的得分大小有什麼影響？今天就來跟大家探討一下。

NBA新判罰規則上路 看運彩大小投注眉角

本季NBA新判罰規則的改變主要是希望杜絕以賺取犯規為主的不適當投籃動作，例如運球急停後刻意往防守方碰撞、將防守方晃起後往其身上碰撞或跳投時伸腿擴大自身圓柱體碰撞等的出手投籃，以往防守者會被判犯規，進攻方取得罰球機會，此一新規則改變後防守方不再會被吹判防守犯規，進攻方還可能會因為影響對方的防守空間而被判為進攻犯規。

NBA新判罰規則說明。(台灣運彩提供)

我們從前3個完整球季得分排名前5球隊以及本季至12/10得分排名前5球隊來看，前3球季聯盟平均得分最高第1名約118-120分，今年則是下降到115分，下滑了3-5分，若以得分前5名球隊的平均得分來看，與本季也下滑了3-4分，可見這樣的規則改變下，以往進攻方容易製造防守犯規，取得罰球讓得分容易偏高的情形不再，本季明顯地可以看出進攻方不再有絕對的優勢，也讓球隊得分有下滑的情形。

NBA近4個球季得分排行前5名球隊。(台灣運彩提供)

以往喜愛進攻時製造犯規取分的球員，本季在新判罰規則下場均得分可能會減少，連帶會影響其所屬球隊的總得分，提供大家在投注整場大小、主客大小、單節大小或半場大小等玩法時參考。