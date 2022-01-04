年初之際，許多網友都會在PTT論壇Stock版上分享過去一年來的操盤戰果，有位網友就貼出對帳單，透露自己靠著航運股賺進超過5436萬的獲利，讓不少網友們直呼，「太強了」甚至有網友稱讚原Po已經財富自由，可以輕鬆退休了。

該名網友在PTT論壇發文表示，年初（2021）的資金配置是一半存股，一半用來作價差，但後來發現有很多航運大賺的文章出現，因此決定將原有的股票忍痛賣出，全部改買航運才能累積如此驚人的獲利。

原Po貼出多張對帳單佐證，只見他主要操作長榮、陽明、群創等股票就賺進破千萬，原Po說：「因為我也是靠航運，而航運很難說有什麼心得，後來想想大概只有今年有機會發文，當作給自己的紀念也不錯，來年或者以後很難有了，海運年真的是可遇不可求。」

展望新的一年，他期許年報酬率能維持15%，並在三年內重新建立好原本的定存股，「提醒大家，股市是真槍實彈的戰場，永遠不要太相信別人的言論，不說別人，我就常常在推文胡言亂語一通。」

文章引起網友們熱烈討論，「恭喜，財富自由」、「年末對賬單貼一貼發現ptt法人真的存在」、「神人，請收下我的膝蓋」、「航運真的奇蹟股」、「果然股版人人是股神，巴菲特算什麼」、「PTT法人團掌控的資金是百億等級的，不開玩笑」、「有本就有膽，本多終勝」、「航海王造就好多年輕財富自由。」