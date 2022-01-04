網飛（Netflix）夯劇《艾蜜莉在巴黎》第2季將一名烏克蘭角色描繪成慣竊、沒品味，引發烏克蘭民眾抗議，烏克蘭文化部長特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）痛批影集內容是對烏克蘭的「侮辱」。
英國廣播公司（BBC）報導，《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第2季中，一名烏克蘭角色佩卓（Petra）在與女主角艾蜜莉旅行時在商店裡偷竊；此外，她也被描繪成時尚品味很差、害怕被遣返回國。
一連串的負面形象引發烏克蘭民眾不滿，烏克蘭文化部長特卡琴科表示，已經去函向網飛抱怨，他痛批影片中對佩卓的描繪簡直是「侮辱」、「不可接受」，「這就是烏克蘭人在國外的形象？」
旅居巴黎的烏克蘭人哈芙里爾柯（Yevheniya Havrylko）也同意特卡琴科的看法，她在Instagram發文砲轟《艾蜜莉在巴黎》在玩「低級把戲」，「絕對的醜聞及羞恥。」
不過也有人為影集抱屈，烏克蘭電影製片亞基莫維奇（Natalka Yakymovych）反問，電視劇中任何事都可能被描繪成負面的，難道烏克蘭就不行？「顯然我們都希望她來自莫斯科，但你不可能總是得到想要的。」
事實上這也不是《艾蜜莉在巴黎》第一次爆出刻板印象爭議，影集第1季將法國人描繪成沒禮貌、愛出軌的形象，也引發爭議。
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