一名年約40歲的輕熟女茹茹（化名），雖然已是兩個孩子的媽，但平常保養得宜，加上擁有運動習慣，讓她保持著年輕亮麗的外表。然而近日卻急著求診婦產科，原來是身體出現卡到「陰」的困擾！茹茹求診時主述，自己已經生過兩胎，除了有產後陰道鬆弛問題外，因小陰唇鬆弛導致過度摩擦進而造成陰唇肥厚，讓她在運動或日常行走時出現疼痛等不適感，嚴重影響生活品質。

經婦產科醫師檢查，也意外發現茹茹有子宮內膜息肉，造成經血量多問題，最後醫師透過小陰唇整形及陰道後壁修補手術，解決了小陰唇肥厚與陰道鬆弛問題，另外也同時合併子宮鏡息肉切除，解決多年來經血量過多的困擾。

●現代女性愛運動 下面「卡卡」影響生活品質

近年來運動風盛行，台灣女性對運動的需求增加，卻有不少女性發現運動時陰部卡卡，對此，台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師說明，這是小陰唇肥厚所導致。一般亞洲女性小陰唇約為2~3公分，若超過4公分或大腿併攏時小陰唇仍露出，則稱為「小陰唇肥厚」。

小陰唇肥厚不僅會造成摩擦不適，更可能會因此破皮、發炎及黑色素沈澱，甚至因皺摺藏垢造成陰道發炎問題。此外，臨床上也有許多女性在意穿著運動緊身褲時，小陰唇肥大顯得下面明顯突出，或因其外觀降低自信，甚至影響性生活，目前這些問題都可以靠小陰唇整形解決。

●女性婦科問題多 可同時合併小陰唇整形治療

鍾國騰醫師說明，小陰唇整形可透過CO2雷射刀或一般手術來進行，二者都能用來切除小陰唇組織，解決小陰唇肥厚或小陰唇不對稱的問題，而患者應採取哪一種療程方式，需經過醫師評估並了解患者需求後而定。鍾醫師補充，由於臨床上不少女性合併其他婦科問題，如生產過的女性易產生陰道鬆弛，或中年女性常面臨到的尿失禁及子宮內膜息肉等，這些問題有時相互關聯，這時就建議合併其他治療，結合不同手術方式，規劃更全面的解決方案，同時剷除多種婦科疾病。

●手術改善微小不適 大幅增進生活品質

鍾國騰醫師提醒，若女性朋友有小陰唇肥厚或不對稱問題，進而影響到日常生活，甚至因此自信不足，千萬不要因為害羞而不敢就醫，雖然小陰唇整形相較其他手術而言是一項小手術，但即便是微小的不適，都能有助改善生活品質。

此外，針對女性常出現的好發疾病，患者可選擇醫療資源豐厚的大醫院，經過專業婦產科醫師的評估及檢查後一併治療，找回外在與內在的自信！