Leqvio 為第一個被 FDA 核准的小型核糖核酸干擾（RNA interference, RNAi）降血膽固醇的藥物，此藥是使用美國藥廠 Alnylam 的 RNAi 的技術，可有效降低低蛋白膽固醇（Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C ）。諾華 (Novartis) 於 2019 年以 97 億美元收購 MedCo後，就致力於開發 Leqvio（inclisiran），而在日前（12 月22 日）終於通過 FDA 核准上市。Leqvio 的注射療程為每年兩劑，第二劑需在第一劑的三個月後施打，之後每半年一次。

●Leqvio 用於降低心血管疾病患者的血膽固醇

Leqvio 注射治療主要是針對家族性高膽固醇血症（Heterozygous familial hypercholesterolemia, HeFH）或動脈硬化心血管疾病（atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD）的患者。儘管 ASCVD 患者可以藉由服用 statin 類藥物（HMG-CoA 還原酶抑制劑）來控制 LDL-C 值，但仍有眾多患者的血膽固醇居高不下，大幅提高心臟病和中風的風險。目前諾華也積極針對Leqvio 於降低心血管發病率和死亡率的作用做更多臨床試驗。

●RNAi 藥物技術的轉移

RNAi 技術自 2016 年獲諾貝爾生理醫學獎後，多家藥廠開始積極利用 RNAi 藥物技術開發新型藥物，其中 Alnylam 耗費了16 年的時間和超過 10 億美元的努力，在 2018 年研發出全球第一款上市的 siRNA 藥物 Onpattro（patisiran），為 RNAi 藥物打頭陣。

而隨著全球第二款 siRNA 藥物的上市，Alnylam 已掌握 RNAi 藥物的技術 ，並以 2500 萬美元授權給 MedCo。之後諾華於 2019 以 97 億美元收購 MedCo ，同時也獲得了 siRNA 藥物 Leqvio 的所有權。Leqvio本預計於去年上市，但 FDA 以「未解決設備檢查相關條件」否決了，直到美國時間 12 月 22 日終於獲 FDA 核准，預計於 2022 年1月上市。

●多家藥廠研發新療法 降低血膽固醇

目前常見的降膽固醇用藥包含 Regeneron Pharma 的 Praluent（保脂通）與安進 (Amgen) 的 Repatha（瑞百安），此類藥物為 PCSK9 抑制劑，只要藉由抑制 PCSK9 對於肝細胞的作用以降低血膽固醇。而諾華的 Leqvio 則是利用 RNAi 的技術直接抑制肝臟合成膽固醇。除此之外，Verve Therapeutics 同時也在研發降低膽固醇的新興基因編輯技術。各項新療法的研發有望取代 PCSK9 抑制劑，更有效降低血膽固醇。