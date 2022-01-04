生活過得開心與否，與所在環境息息相關，從生活中的開銷、醫療品質，再到購屋這等昂貴投資等都脫不了關係。2021年全球各國生活品質排名顯示，在83個國家中，台灣雖僅位列35名，但醫療保健、安全指數分別高居冠、亞軍；由於名次高於排在42名的韓國，也讓網友看了直呼，「台灣終於贏韓國了」。不過台灣房價所得比則在76名墊底，交通也排55名後段班。

根據全球資料庫網站「numbeo」資料，綜合購買力指數、安全指數、醫療保健指數、生活成本指數、交通通勤時間、汙染指數、氣候指數等項目來確定排名，評比83個國家的結果中，「生活品質」前三甲依序為瑞士、丹麥、荷蘭，台灣則排在第35名，為中段班。

而其他國家如美國排在15名、日本17名、英國21名、韓國42名。但若依細項來看，台灣購買力排37名、生活通勤指數排26名、交通通勤排55名偏低、汙染和氣候分別為28名及39名；此外，安全指數及醫療保健指數表現十分突出，保健指數高居冠軍，安全指數位列亞軍，僅次卡達（Qatar）。

不過在房價所得比來看，台灣則是23.63排第76名，為後段班；房價所得比是用來衡量消費者對房屋的實際購買力，比值越大代表家庭對房屋購買力越低。

排名出爐，PTT網友一番熱議，許多網友都認為在台灣的確有一定的生活品質，「有出國生活過就知道，台北住起來真的爽」、「綜合評比蠻準的阿」、「其實不錯啦 這種排名至少比較可信，前面的真的都是不錯的國家」、「絕對是健保加了一堆分」、「排在35算是很合理」。

房價高漲，也有網友感嘆，「看看那高房價高物價」、「扣掉房價台灣應該有前五」、「台灣是敗在路殺、房價收入比嗎」、「台灣房價收入比分數很低，交通也不行」、「台灣的房價收入比GG」、「房價哪幾個贏台北」、「看到財產所得比就知道亞洲國家都被房價壓死」。

值得一提的是，對於過去台人常說的「好想贏韓國」，不少網友紛紛直呼，「台灣贏韓國了」、「贏韓國」、「台灣終於贏韓國了」、「又贏韓國了」。