53歲女星徐曉晰昔日以擔任音樂頻道的VJ走紅，如今的徐曉晰雖然早已淡出演藝圈多年，親民的她仍不時分享美照和生活近況，徐曉晰過去曾曬健身成果並反問「猜猜我幾歲？」結果有網友猜60歲，對此她總曬出自己長腿美照打臉，並展現高EQ霸氣回應。昨(3)日她在臉書分享與女兒的合照，兩人都秀出修長健美的雙腿，並笑說：「有人的腿快比我長了」，網友大讚：「根本是妳的複製人」。

徐曉晰慣常在臉書分享自己各式美魔女照片，昨(3)日她特別PO出了母女美腿合照，照片中兩人坐在度假飯店水藍色吊床上，徐曉晰右手摟著女兒肩膀，左手則扶著自己翹起的右腳，只露出一隻左腿與女兒的雙腿「比美」，女兒穿黑色泳衣套著黑白條紋長衫，並用太陽眼鏡遮住了部分臉龐，母女兩人都笑得非常陽光燦爛。

徐曉晰寫道：「最近思念的心情有點囂張，想兒子，想台北，想那些見不到的人，想那些去不了的地方。」又附註說明圖片：「圖文不符之有人的腿好像快比我的長了」，並貼出IG與YT網址歡迎大家追蹤訂閱；網友看了大讚：「快回來台灣」、「腿好美」、「超美的小美女」、「根本是妳的複製人」、「腿好長」、「我該說媽媽的基因好」、「長腿姐妹花」、「快追上媽媽了！」，一片好評。

不只如此，徐曉晰還不忘先幫女兒「爆料」，她前(2)日貼出2張女兒5歲時的照片，只見女兒拇指食指捻著小蜥蜴的長尾巴，臉上表情笑嘻嘻很開心，她虧道：「當時5歲的她啥咪攏嘸驚，現在11歲的她看到這照片説“Ewwww..... 好噁...”這位小姐，是妳本人好嗎？#成長還是退化」，童趣貼文讓3千多名網友按讚笑翻。

至於徐曉晰的元旦貼文也非常陽光，只見她穿著一身純白衣褲，在攝影師巧妙取鏡下高高躍起，彷彿比最會跳高的選手躍得更高，其實只是鏡頭與攝影角度製造的效果，她自己也承認：「拍攝角度之重要」，並勉勵自己：「把每一天視為全新的開始，也把每一天當成唯一的體驗，2022年就這樣，全心投入的活吧。」