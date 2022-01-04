直到2021年結束通膨仍維持高檔，外媒指這對2022年不是一個好兆頭。《CNN》預估2022年通膨會持續飆升，主要原因除了供應鏈瓶頸外，化肥價格上漲、惡劣天氣推升食品成本高漲，以及租金上漲等問題都是造成通膨壓力的兇手。

美國11月消費者物價指數（CPI）和個人消費支出物價指數（PCE）創下自1982年以來，近40年最大增幅，顯見美國通膨壓力不僅未獲改善，且日趨嚴重，儘管Fed已經展開收緊寬鬆貨幣政策的行動，且預計2022年將升息3次，但經濟學家卻認為，通膨並不會因此獲得改善。

經濟學家指出，推升通膨走高的4大因素猶存，2022年通膨可能會繼續飆高，雖然供應鏈最嚴重的時刻已經過去，部分瓶頸已經獲得緩解，但運價仍維持高檔，更高的成本可能會繼續轉嫁給消費者。

經濟學家預測明年通膨情況不會好轉，除了高需求和運輸成本維持高檔外，化肥價格上漲、惡劣天氣等都會使糧食價格飆漲，而租金成本上漲也是一大問題，削減消費者可支配支出，對經濟復甦而言亦是壞消息。

美國銀行經濟家數據顯示，截至2021年11月，租金上漲0.4%，已經連續3個月上漲，這意味著未來通膨會飆漲更高，且維持更久。