台股2021年加權指數以18218點作收，全年漲幅漲23.66%亮眼表現收場，近日即有不少網友貼出過去1年的「亮麗成績單」，動輒千百萬再賺，叫人羨慕不已。同樣的，也有網友號召投資失利的站出來「取暖」，引出許多苦主大吐苦水，賠最多的超過2百萬，和近期喜曬戰績的網友可謂是兩樣情。

1名網友在論壇《mobile01》發文，台股2021表現卓越超群，但遺憾的是他竟然還是賠錢，網路上看大家貼出賺了幾千幾億的都有，然而他卻賠錢，覺得非常難過，想跟大家取取暖，「秀出您的帳單讓我知道我並不孤單」，而原PO則是曬出損益，亮出斗大的「-2423430」，賠超過2百萬。

貼文一出後，許多去年賠錢的苦主現身大吐苦水，有網友看到近日超商店員的績效，也大嘆「連超商店員跟上航運股績效都贏我」、「以人性來說，賠錢願意分享的人一定很少，賺錢的人比較願意分享（報喜不報憂）」、「看到超商店員這樣績效都覺得自己真丟臉」、「我也來留言告訴你你不孤單，我也賠錢」。

圖為1位苦主去年虧損近200萬認賠殺出。（圖／翻攝mobile01）

此外，也的確有不少網友貼出對帳單，告訴原PO他「並不孤單」，1位苦主買樺漢後，於每股208元左右認賠殺出 ，一共賠了近200萬，向原PO喊話「有我陪你你不孤單，今年再接再厲」；也有多位苦主分享自己去年投資失利的「成績單」，但大多都虧損約幾千至幾十萬元，不如原PO的損益驚人。