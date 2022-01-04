日前巴基斯坦空軍2022官宣視頻透出端倪後，巴國隨即對外放出殲-10C機隊將在國慶中展示的消息，算是確認了傳聞已久的大陸首筆殲-10C戰機出口交易 的消息。這項軍火外銷案是中共渴望已久的國防交易，之所以從殲-10A開始一直到現在的殲-10C才成交，除了與印度購入飆風戰機的情勢相關之外，殲-10C成功換裝渦扇-10向量推力發動機與決定搭配PL-15遠程空對空導彈，則是巴國願意敲定交易案的2大關鍵因素。

一如先前的傳聞與外界的預期，大陸殲-10C戰機首次出口對象仍是中共的鐵桿盟友巴基斯坦。在巴國空軍發布年度宣傳視頻中，眼尖的網民立即發現在後段影像中多次出現中國造的殲-10C畫面，亦因此認定盼望已久的殲-10C出售給巴國的案子總算底定了。

稍早前曾傳出巴基斯坦將購入36架殲-10C戰機，近日巴國內政部長談話中已幾乎證實了這項交易。殲-10C今年3月就要在巴國亮相。（圖／中國軍網）

按中共在國際航展上標明的殲-10C出口型號為殲-10CE，在中共最早開發出殲-10A時即已有專家認為應該推動出口，但一方面是中共空軍自身大量老舊戰機有急迫的換裝需要，二方面殲-10A/B性能上還趕不上巴方的需求，第三則是殲-10系列原使用俄製發動機AL-31FN，出口需要獲得俄羅斯同意等問題，以致殲-10系列一直未能用來做為外銷戰機的主力。

網上流傳巴國空軍首個殲-10C中隊的徽章，尚無法證實其真偽。（圖／網路）

直到後來殲-10陸續改款到殲-10C，航電系統經過升級並換裝了ASEA雷達，同時改裝國產發動機，中共才積極推動出口。上述幾個問題都解決後，2019年珠海航展上展示國產渦扇-10向量推力發動機效能，才真正引起一些國際買家的注意，據說巴國也是在這次珠海航展上才真正對購入殲-10C感興趣。

為了應對印度購入的法國飆風戰機（如圖），巴基斯坦沒有更好的選擇，在殲-10C改進性能與解決發動機問題後，終於敲定購入36架應急。（圖／印度國防部）

另外一個促成殲-10C交易的因素，則是2021年中巴談妥了霹靂-15 (PL-15)超視距遠程空對空導彈的出口案，除了可以供巴國空軍新獲得的雷電JF-17（大陸稱梟龍）Block3使用之外，也能同時裝備新購入的殲-10C。不久前印度開始裝備法國飆風戰機後，揚言將對巴基斯坦空軍形成壓倒性的優勢，若從飆風戰機的表訂性能與實戰績效來看，對目前以F-16A/B與JF-17雷電為主力的巴國空軍確是不小的威脅，這也是巴國猶豫許多年之後終於下定決心購入殲-10C的原因之一。因為即便是目前的JF-17可以裝備PL-15導彈，但在雷達與與機動性等多項能力仍明顯遜於飆風，對戰勝算不大。進口殲-10C後，其有源相控陣雷達加上視距外長程空對空導彈，只要掌握機會並運用適當的戰術，巴國空軍確實有機會在先發制敵擊敗飆風戰機。

這次殲-10C戰機交易另一項受矚目的是它的價格，最早在2019年珠海航展傳出的是每架7000萬美元，幾乎與最近才完成的梟龍Block3的5000萬美元出口價接近。但這筆殲-10C對中共來說意義非凡，可能實際的成交價還會更低，近期有未證實的消息甚至稱這次交易是14億美元購入36架，每架還不到4000萬美元，那還真是半買半送，當然也有可能是與其他交易項目捆綁在一起才有的價格。

巴基斯坦媒體所製作的殲-10C示意圖，圖中還為殲-10C畫上了巴國自製拉阿德(Ra'ad)巡航導彈（紅色），對地對海射程高達600公里。（圖／網路）

巴國內政部長拉希德公開表示，由中國提供的殲-10C戰機，將在2022年3月23日巴國國慶典禮上以25架組成的機隊飛越上空，這也是流傳殲-10C裝備巴基斯坦以來，首次獲得巴基斯坦高級官員的公開承認。原來巴國購入殲-10C在其國內也有不少阻力，該國議員反對引進中共殲-10C主要是對比印度飆風時性能不足，如果要買，應該要能對印度形成優勢才行。若就其性能來看，殲-10系列設計之初受到前蘇聯米格-29設計路線影響較大，是一款以攔截為主要功能的截擊機，因此在掛載能力與彈藥載荷上比起飆風戰機確實有較大差距，但巴國空軍購入殲-10C考慮的不是它的對地攻擊能力，而是其空戰攔截能力，若從實際實需要看來，已相當能滿足巴國應對飆風機的需求。何況兩者價格別是數倍之多，以巴國的財力很難與印度在花大錢買武器上較量。

巴基斯坦國營電台製作的飆風戰機與殲-10C戰機性能對比圖。（圖／巴基斯坦之聲）

只是全球軍火交易都一樣，在沒有開戰前或沒有實戰檢驗前，買名氣比買實力重要。對中國來說，願意以如此低廉價格出售給巴國，除了雙方長期的關係之外，中共考慮的也是印巴邊境可能是目前唯一可以讓殲-10C有實戰檢驗的戰場。因為對於所有高價值軍事資產來說，實戰戰績才是軍火外銷唯一的硬實力，只要有一次機會擊敗盛名在外的飆風戰機，那未來的財源才真是源源不絕而來。