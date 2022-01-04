蘋果公司今天成為全球第一家市值達到3兆美元的企業，投資人相信，蘋果在進軍自駕車和元宇宙等新市場的情況下，必將不斷推出暢銷產品。

蘋果股價在2022年第一個交易日今天中午，上揚到182.88美元新高，一舉推升市值到達3兆美元大關。

蘋果是在2020年8月達到2兆美元市值，當時疫情方熾，帶動了個人電子產品需求。（譯者：張佑之）1110104