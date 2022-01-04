全球第一家！蘋果市值扣關3兆美元成功 04:472022/01/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球第一家！蘋果市值扣關3兆美元成功。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司今天成為全球第一家市值達到3兆美元的企業，投資人相信，蘋果在進軍自駕車和元宇宙等新市場的情況下，必將不斷推出暢銷產品。 蘋果股價在2022年第一個交易日今天中午，上揚到182.88美元新高，一舉推升市值到達3兆美元大關。 蘋果是在2020年8月達到2兆美元市值，當時疫情方熾，帶動了個人電子產品需求。（譯者：張佑之）1110104 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 毛利率向上 布局綠能產業 建通樂士 商機綻放 #投資人 #3兆美元 #市值 #有信心 #蘋果市值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資人情緒與企業社會責任關聯性：台股為例 04:102021/12/30 證券．權證 超級財報周 台股再戰高點 04:102022/01/02 財經要聞 台股萬八封關 破6大紀錄 04:102021/12/31 財經要聞 封關日飆戲 半導體雙雄再戰新高 04:102021/12/30 財經要聞 富蘭克林華美潔能ETF開募 04:102022/01/03 投資理財 商湯再飆逾一成 市值破2000億港元 10:592022/01/03 財經 《專訪》營運自2022年起飛 正淩盼市值達百億元(3-3) 09:432022/01/03 財經 分散風險 投資組合式基金優於存股 04:102022/01/01 產業特刊 ETF像「滷味盤」無腦存 靠脖子以上賺錢永不嫌遠 09:002022/01/01 財經 力旺、元太市值大增1,200億 櫃買開香檳 全年漲逾29％ 04:102021/12/31 財經要聞 證交所公布機構投資人盡職治理較佳名單 14家 資訊揭露優異 04:102022/01/03 投資理財 國際熱門新聞 立陶宛最新民調出爐 政府支持度創10年新低 - 國際 烏克蘭人都小偷、沒品味？Netflix《艾蜜莉在巴黎》被罵翻 - 國際 影》海地總理遇襲驚險逃死劫 驚悚現場開戰畫面曝光 - 國際 - 中央社 英安德魯王子遭控性侵 關鍵證物將曝光 - 國際 - 中央社 Omicron太恐怖 佛奇曝美隔離政策擬大轉彎 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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