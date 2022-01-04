英國首相強生（Boris Johnson）周一（3日）表示，英國暫時不需要採取新的防疫措施對抗Omicron變種病毒，因為它比起先前病毒「溫和許多」。

儘管新冠確診病例暴增，但強生持續抗拒在英格蘭實施新的防疫措施，英格蘭人口約占英國八成。自定規則的蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭早已實施一些新的防疫政策。

強生表示，未來幾周醫院將面臨「極大」的壓力，但Omicron比起先前病毒「明顯溫和」，且該國對抗疫情的能力提升許多，疫苗接種率大幅攀升便是其一。