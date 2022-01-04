美國食品藥物管理局（FDA）周一（3日）授權輝瑞（Pfizer）疫苗加強劑可用於12歲～15歲的青少年身上。這顯示出，面臨Omicron變種病毒威脅升高，美國持續擴大疫苗加強劑接種計畫。

FDA生化分析與研究中心主管馬克思（Peter Marks）表示，依照該機構現有數據評估，授權第三劑疫苗施打有助於提高民眾對抗Delta與Omicron變種病毒的保護力。

FDA周一亦宣布，輝瑞前二劑疫苗與第三劑的間隔時間縮短，從原先的6個月縮減至5個月。