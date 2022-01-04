據美國商務部周一（3日）公布，美國去年11月營建支出月增0.4％，經季調後的年率達1.63兆美元，低於分析師預期的月增0.7％。

若與去年同期相比，美國11月營建支出年增9.3％。其中，11月私人住宅建築支出月增0.9％、年增16％。11月公共建築支出月跌0.2％、年跌0.9％。

美國商務部亦將去年10月營建支出上修至月增0.4％，優於上一次預估的月增0.2％。