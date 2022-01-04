美11月營建支出月增0.4％ 不如市場預期 07:352022/01/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國商務部周一（3日）公布，美國去年11月營建支出月增0.4％，經季調後的年率達1.63兆美元，低於分析師預期的月增0.7％。 若與去年同期相比，美國11月營建支出年增9.3％。其中，11月私人住宅建築支出月增0.9％、年增16％。11月公共建築支出月跌0.2％、年跌0.9％。 美國商務部亦將去年10月營建支出上修至月增0.4％，優於上一次預估的月增0.2％。 美國第三季GDP終值 上調至2.3％ 美國11月PCE年增5.7％ 高於市場預期 #月增 #營建支出 #美國商務部 #建築支出 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美11月PCE價格指數 年增5.7％ 04:102021/12/24 全球財經 美國11月耐久財訂單月增2.5％ 高於預期 22:482021/12/23 財經 美中關係再惡化 美商務部出口管制清單增列多家中企 04:112021/12/17 國際 法人：2022投資美股 仍要留意四大變數 10:452021/12/30 財經 《美股》消息面：聯準會2022擬升息 金價創2周新低 09:092021/12/16 財經 《美股》消息面：憂通膨 金價曾觸及1個月新高 10:002021/12/29 財經 需求旺＋報價看漲 永光、三福化營運衝刺 04:102021/12/20 證券．權證 6都全年交易量突破26.5萬棟 刷新8年來新高紀錄 20:322022/01/03 財經 11月土建融餘額年增率 續降 連四月降至14.25％，創一年半新低 04:102021/12/28 金融．稅務 振樺電三足鼎立 明年營收衝百億 04:102021/12/17 證券．權證 《金融》11月5大銀新承作購屋貸款額 房地合一來新高 17:052021/12/23 財經 財經熱門新聞 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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