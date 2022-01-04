北市凌晨死亡車禍 行人疑違規穿越馬路遭小黃撞飛 07:072022/01/04 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張男遭撞飛後倒地失去生命跡象，警消到場送醫急救後，仍因傷重宣告不治。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 計程車的前擋風玻璃及車身鈑金，因撞擊導致破損。（黃世麒攝） 黃牌重機的車頭因撞擊導致破損。（黃世麒攝） 台北市區4日凌晨2時許發生一起死亡車禍，由羅男駕駛的計程車行經光復南路、忠孝東路路口時，撞上1名疑似違規穿越馬路的行人張男，行人當場被撞飛失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重宣告不治。 計程車停下處理事故時，另1部黃牌重機行經該路口，疑似未注意路況再撞上計程車，所幸騎士僅受輕傷。警方調閱路口監視器，初步研判計程車車行方向為綠燈，行人疑似違規穿越馬路，事故原因則肇事責任有待警方調查釐清。 高雄街頭口角黑衣男脫衣還捶車窗 警扮和事佬雙方握手言和 宋少卿第三度酒駕遭逮 凌晨撞計程車酒測值0.95 #違規穿越馬路 #計程車 #行人 #疑似 #撞飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》高雄一家四口遭寶馬男酒駕撞飛2層樓 驚悚片成鐵證警急尋PO文者 10:582021/12/28 社會 三度酒駕遭逮 宋少卿3萬交保 04:102021/12/29 社會新聞 高市計程車費率 農曆年前漲定了 04:102021/12/28 地方新聞 70歲翁開車撞死賣菜嬤 全因後座2歲嬰 恐怖撞擊瞬間曝光 21:432021/12/28 社會 北市警一周抓87件酒駕 將持續取締酒駕與不停讓行人大執法 21:012022/01/01 社會 疫情衝擊、法規不全 減碳共乘路迢迢 04:102022/01/02 財經焦點 影／騎士沒禮讓行人！火爆哥怒推一把 他神回穩繼續騎網看傻 12:212021/12/31 社會 影》離奇車禍！計程車衝破外牆直墜5樓 司機當場慘死 18:062021/12/30 國際 北巿再傳防疫旅館淪陷 北巿衛生局回應了 01:092022/01/03 生活 宋少卿酒測值超高醉撞小黃 檢方諭令3萬元交保 11:162021/12/28 社會 「同志天菜」廖科溢9年婚亮紅燈 打包行李離開辣妻 07:242021/12/29 娛樂 社會熱門新聞 北市凌晨死亡車禍 行人疑違規穿越馬路遭小黃撞飛 - 社會 向殯葬業者收「插爐費」殯儀館雇員10年收賄千萬 下場慘了 - 社會 用機車佔停車位爆口角 警用1招意外讓駕駛都笑了 - 社會 女大生傳裸照暗示「請我喝酒能亂性」 真遭2學長性侵亡 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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