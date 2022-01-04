計程車的前擋風玻璃及車身鈑金，因撞擊導致破損。（黃世麒攝）

黃牌重機的車頭因撞擊導致破損。（黃世麒攝）

台北市區4日凌晨2時許發生一起死亡車禍，由羅男駕駛的計程車行經光復南路、忠孝東路路口時，撞上1名疑似違規穿越馬路的行人張男，行人當場被撞飛失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重宣告不治。

計程車停下處理事故時，另1部黃牌重機行經該路口，疑似未注意路況再撞上計程車，所幸騎士僅受輕傷。警方調閱路口監視器，初步研判計程車車行方向為綠燈，行人疑似違規穿越馬路，事故原因則肇事責任有待警方調查釐清。