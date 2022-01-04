桃機清潔員確診列本土個案，感染源尚不明。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這個案例有三大問題要關注，分別是機場邊境管控是否有破口？病毒是Omicron？以及有無進入社區釀疫情。由於春節將至，近期應有更多人返台，因此今起至除夕後兩周，台灣將籠罩在可能隨時爆發大規模社區疫情的陰霾中，大家務必做好防疫措施。

謝宗學今凌晨在臉書發文表示，防疫旅館群聚由境外移入改列本土個案，其實比較不用擔心，因為至少感染源可追溯，但桃機清潔員這例本土個案，目前感染源不明，希望透過疫調可以找出感染源或傳播鏈，不然台灣社區將蒙上一層陰影。

謝宗學指出，桃機清潔員確診，感染源尚待釐清，值得關注的問題有3個，首先是工作地點是桃園機場，那機場的邊境管控是否出現了破口？且個案感染的病毒是否為Omicron變異株？病毒是否進入社區造成社區疫情呢？

謝宗學坦言，今年除夕在1月31日，返鄉國人多希望可以在隔離期滿後與家人共享年夜飯，因此可以預估1月16日以前返台的人數將達到高峰，境外移入個案可能持續增加，邊境管控的壓力不斷上升，機場、防疫旅館、居家檢疫住所都有可能變成破口，所以從現在起至除夕後兩周，台灣將籠罩在可能隨時爆發大規模社區疫情的陰霾中。

謝宗學也說，每天面對大量的境外移入個案，邊境管控要維持完全零失誤、零漏洞其實有一定的難度，因此建議大家個人衛生防護措施一定要確實執行，去年四月情境的即視感，似乎正在出現。