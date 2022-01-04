曾奪下英雄聯盟S2世界冠軍的前電競選手劉偉健（Toyz），因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈遭羈押，羈押期限到2021年11月30日滿2月，遭台中地檢署向法院聲請延押，但法官認為劉已供出犯罪情況及相關內容，26日裁定150萬交保並限制出境，並轉至毒品戒治所勒戒，昨天下午5時，劉偉健在所方認為已無吸毒傾向後獲釋，他步出戒治所時僅向在場媒體表示，「未來會向大家詳細說明」，隨後搭計程車快速離去。

劉偉健原本要進行2個月戒治，但台中戒治所進行評估，認為劉已無吸毒傾向，准予釋放，並在昨(4日)下午5時快速步出台中戒治所大門，但並未發言，急著搭乘計程車離開。

台中地檢署日前偵辦毒品案，藥頭咬出上游為劉偉健，檢方經指揮刑大蒐證調查後，9月28日搜索劉位於新北市三重區的住處，扣得近200顆大麻菸彈，並將其帶回偵辦，檢方認為他涉嫌重大、向法院聲請羈押獲准。目前檢警仍持續追查大麻上游。

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