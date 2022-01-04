白天晴朗溫暖，可別以為清晨就不會冷，「輻射冷卻」影響下仍有低溫發生，今晨竹苗一帶都只有10度左右。白天迅速回暖，高溫攀升至20多度，南部上看30度。好天氣一連數天，僅周四受東北季風影響，北部、東部稍有雨勢。下周強冷空氣抵達，台北低溫恐跌破10度！

今晨低溫出現在苗栗頭屋、新竹峨眉，僅10度出頭；南投中寮及雲林斗南約11度。北部相對沒那麼冷，淡水14.9度、南港16.3度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨北海岸、東半部有零星降雨，以東北角較明顯。

最新模式模擬，今起東北季風持續減弱，桃園以南晴朗、中南部舒適微熱，早晚偏涼。各地氣溫：北部15至23度、中部11至27度、南部12至29度、東部13至26度。周四起東北季風增強，迎風面轉涼且有雨，中南部也有短暫雨機率。

下周一晚間一波強冷空氣南下，根據各國模式預測，此波冷空氣不排除達「寒流」等級，一連影響3天。預估最冷時間點落在11日晚間到12日清晨，台北恐掉到10度以下，提醒民眾年前別感冒了。