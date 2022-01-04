立陶宛在2021年12月生產了一批深色蘭姆酒，其中約2萬400瓶本要售給大陸，結果遭大陸拒收而漂流海上，我駐立陶宛代表處與財政部接洽協調後，台灣菸酒公司決定全數接收購入，引起PTT網友討論，甚至質疑「難怪酒駕不敢修，要情義相挺」。

立陶宛與我方互設代表處，讓大陸不滿因此祭出經濟制裁，甚至傳出大陸的海關電子報系統直接將立陶宛從「來源國」列表刪除，雖然日後已恢復原狀，不過當時滯留在海上的貨物還是無法入關，包括這批2萬多瓶的蘭姆酒也因此在海上漂流。

經協調後台酒決定全數接受這批蘭姆酒，預計1月9日會抵達台灣，屆時會計算運價、酒稅等成本，並重新製作中文標貼進行包裝後上市。

消息傳出後吸引PTT網友連開數篇文討論，不少網友就質疑「什麼時候建交？台灣不要只會當工具人」、「別人不要的我們把他買回來」、「他們不喝的，我們有點興趣」、「難怪酒駕不敢修，要情義相挺」、「看來酒駕取締又要縮回去了」、「台灣價值就是灑錢」。

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