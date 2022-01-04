台北市長柯文哲在2022年元旦到總統府前參加升旗，卻自己一個人孤單站在廣場上吹寒風，宛如「一人閱兵」，引發熱議。柯妻陳佩琪3日痛批，柯身為台北市長算是「政壇的大咖」，受邀去升旗位置卻排在醫護之後，質疑府方刻意要讓柯一人「罰站」40分鐘，更批總統府難道小到沒有一個容得下首都市長的休息室。此文一出引爆論戰，大批網友盛讚陳仗義執言，但也有網友認為陳言論偏頗。

陳佩琪3日在臉書發文表示，柯文哲出去活動就是代表民選首都市長的身分，再怎麼樣也該有起碼的尊重，不尊重市長，就是不把台北市民放在眼裡。陳更質疑，台北市長也算是政壇的大咖，受邀去升旗，位置卻排在跟後來才出現唱國歌的醫護在一起，「請問這是什麼樣考量下的安排呢？還是就是要他一人孤伶伶的在那兒罰站40分鐘呢？」

陳佩琪痛批，不管總統府當柯文者是醫生還是市長，既然領唱國歌的80多位醫護因防疫考量須躲進總統府內，「那請問總統府是小到沒有一個容得下首都市長可維持社交距離的休息室嗎？」陳強調，這件事情她的結論是，寒風中堅持站好、站滿的是有風度、有格調的市長，但面對的卻是一個無禮、失格，權謀滿滿、算計無數的執政黨。

此文發出後獲超過9000個讚、近千則留言，討論熱烈，網友看法卻相當兩極。支持陳佩琪的網友表示：「佩琪姐總是仗義執言」、「超愛看佩琪醫師的文章」、「每每情緒低落時，看到佩琪醫生的文章，總能讓我會心一笑」、「丟臉的總統府」；但也有網友表示：「原來政治大咖，寒風中站40分鐘就受不了了！」「只有你丈夫是站吹冷風40分！其他人都是吹暖風啦」、「可以跟前線抗疫醫護人員站在一起是你老公的榮幸，妳的言論會讓人認為妳看不起醫護們」。