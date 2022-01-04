一名網友表示，搭乘電扶梯以來，發現兩側一直有一排刷毛，由於不解其功用，便將疑問發上網，一名電梯工程師解密，主要是防止乘客太靠近側邊的縫隙，因兩側突起的刷毛碰觸到人體時，會自然避開，就能避免意外發生；另外也能透過刷毛減少靜電產生。

原PO近日於PTT八卦板指出，長期搭電扶梯時，心中一直有個疑問，電扶梯階梯的兩側都有一排刷毛，不知道其用處為何，「有人知道作用嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民歪樓留言，「擦皮鞋」、「清潔鞋子」、「清鞋底狗屎用」、「刷鞋子的」、「清潔鞋底髒汙用的」、「電扶梯的腳毛啊」、「避免你出門來不及刷皮鞋」。

留言中也有知情網友說，「讓物品不要輕易落入」、「認真回，防止夾到的，腳有感覺有刷毛代表你站太裡面」、「靠太近，碰到毛會提前有反應當緩衝吧」、「防夾保護用」、「防裙子、褲腳或鞋帶之類的捲入電扶梯內保護用」。

事實上，國外論壇《Quora》就曾有網友發文發問，當時一名電梯工程師也解答表示，電扶梯兩側設置的刷毛，主要是防止乘客太靠近側邊的縫隙，因兩側突起的刷毛碰觸到人體時，會有刺癢的感覺，會讓人自然避開，可避免長裙、拖鞋及鞋帶捲入手扶梯的可能。

另外，刷毛也有減少靜電的功用，作用就像過去轎車停車時排出累積的靜電、飛機飛行也會釋放靜電，電扶梯的刷毛也能大幅減少靜電產生。