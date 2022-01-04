台船(2208)子公司台船防蝕科技原本從事噴砂塗裝的業務，台船董事長鄭文隆表示，近期台蝕已經取得營造牌照，將跨足不動產。台蝕會進軍不動產，除了多元布局外，鄭文隆也有感於台灣房地產的飛漲讓台船員工越來越買不起房子，希望台蝕有能力蓋住宅，以平價賣給員工，讓員工有房子可以住。

台積電陸續在台南及高雄要建廠，人才需求急迫，開出的徵才條件也造成磁吸效應，建廠就拉走營造的工人及技師，後續還有工程師需求，也讓鄭文隆感嘆不但流失員工、招募新血也相當費力。

台蝕是台船旗下賺錢的公司，原主要業務為負責台船各類船舶噴砂塗裝，在累積多年船舶塗裝高標準的施工經驗後，於2016年跨足石化公司管理維護噴砂塗裝工程。近年也從事廠房屋頂建置太陽能發電及魚電共生發電等綠能產業，去年7月更於興達海基完成國內首座水下基樁塗裝。

鄭文隆從土木工程做起，曾任國工局局長，除了國道一號，幾乎所有國道工程包括雪隧都參與過，因此也推動台蝕多元發展切入營造業，除了已經取得執照，鄭文隆也與台糖一起找地，未來更希望有機會和高雄市政府合作，取得土地蓋住宅的機會。

台蝕要興建住宅，不但讓台船人或者台船年輕員工一圓有房的夢想，也是希望留住員工。如果能夠成功，將進一步開始向外推案，增加新的收入及獲利來源。

至於台船今年是否跟進軍公教調薪4％，鄭文隆指出，台船競爭力和薪資要整體探討，調薪多寡都要有要有配套措施，今年3月董事會會針對調薪拍版定案。