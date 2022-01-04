台船(2208)董事長鄭文隆指出，去年台船在承接國艦國造有不錯成績，全年終於損益兩平，小幅獲利1000萬元，也終結5年虧損。展望2022年，今年在手可認列金額約220億元，今年獲利希望至少與去年持平，2023年若大型離岸風電浮吊船「環海翡翠輪」能夠正式營運，未來陸續投入中能及海龍等離岸風場，將為台船帶來新的營收動能。

台船2021年前11月營收173.94億元，年減27.42％，營收雖然衰退，但較低毛利的商船業務減少，加上嚴格控制成本，使得前11月小賺400萬元，2021年全年預估獲利約1000萬元。鄭文隆指出，今年本業表現不差，但原物料鋼材漲價3成，且除鋼板以外，零件都是歐洲進口，2021年初到年尾歐元兌台幣相差5元，台幣強勢，導致台船2021年匯損高達5億元，若排除這些匯損等不利因素，台船2021年本業繳出不錯成績。

商船部分，也因為台幣升值強過日、韓元，使得商船接單不順利，台船也在上周自建4艘2800 TEU級全貨櫃輪，預計2023年3月可以陸續完工，將採先建後租或伺機出售模式。由於航運景氣結構改變，未來幾年仍然看好，目前已經有台灣、泰國、日本等航商接觸，有完工直接出售的機會。

另外，受疫情影響，商船維修已經停擺兩年，過去一年維修大約可貢獻5到6億元營收。為解決商船維修停擺業務，台船與交通部、中央疫情指揮中心、經濟部、交通部等相關單位研商後，已經申請成功，在可控制條件下讓商船先隔離14天後進入台灣維修，第一艘是四維航的船舶1月底將進廠維修，今年可望重啟商船維修業務。

台船為國家離岸風電本土化政策的重要一員，除了鋼構之外，也承攬大型離岸風電浮吊船「環海翡翠輪」，該艘造價高達72億元。這是台灣首艘本土產製的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能革命性主力風電工作船，搭載4000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統。鄭文隆不諱言，第一次打造這類型船隻具有高風險，工藝及公共安全規範相當嚴格，往往事倍功半，但可依照原計畫在今年底交船，2023年3月已經承包中能風場機組海下工程，總金額高達20幾億歐元，所謂高風險高報酬，一旦成功，後續還有海龍風場，帶來的營收及獲利相當可觀。