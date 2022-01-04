2021年台灣車市受疫情及晶片短缺影響，全年車市下滑1.7%；中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC於2022年全年共計掛牌4萬8383台，雖年減1.3%，仍稱霸商用車市場。

2021年12月台灣新車總掛牌數4萬307台，月增0.5%、但年減11.4%，整體市場在國產車廠持續擴大銷售力道，以及農曆年前購車需求，買氣不弱；但受到部分進口車及高級車品牌持續受到車用晶片短缺導致缺車影響，使得整體車市表現不如預期，全年車市亦低於前年表現。

2021年全年新車市場44萬9854台，較2020全年45萬7453台衰退1.7%，主要是受5-7月疫情影響所致。

中華汽車雙品牌MITSUBISHI以及CMC在2021年12月掛牌數合計4949台，年增12.6%，主要是FUSO 5噸商用車-堅達車系熱賣，總市占率12.3%。雙品牌2022年全年共計掛牌4萬8383台，年減1.3%，總市占率10.8%。

中華商用車雙雄2021年表現持續亮眼，拿下近九成市佔率，稱霸商用車市場，全年領牌數共2萬6401台；其中，菱利1萬6797台 較2020年成長2%，得利卡全年9604台與2020年相當。1月中華三菱延續優惠，特定車型送「沙發按摩椅」(價值42000元)以及購買輕小商車菱利就贈送4年或12萬公里延長保固。