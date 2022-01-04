台中市第二選區立委補選即將在1月9日進行投票，國民黨主席朱立倫元旦為顏寬恒輔選時，說這場選舉不是政黨的對決，而是「在地對空降」，引發外界議論。對此，國民黨前青年部副主任陳冠安直言，總統蔡英文說林靜儀是因為對故鄉有使命感，才答應參選中二立委，但蔡英文是不知道林靜儀是南投人嗎？這真的是總統級謊言。

陳冠安2日在臉書發文指出，林靜儀是南投人，如果按照蔡英文說的「對故鄉有使命感」，那林靜儀有使命感的應該是南投吧？陳指出，老實說，空降就空降，過去民進黨愛打國民黨空降，現在搞空降，就開始洗原產地標籤，根本雙標。

陳冠安感嘆，林靜儀好好承認就不是在地的很難嗎？她要談些政策願景都行，為什麼一定要用騙的，不騙人不會選舉？這真的是總統級謊言。

對於朱立倫的「空降說」，林靜儀2日掃街接受媒體採訪時反駁，稱自己在台中念書、工作，甚至服務地方民眾30年，每天都能遇到自己照顧過的家庭，她不知道朱立倫還要汙衊到什麼程度。