「臥龍洞」古道遭發現1具吊掛男屍，警方追查發現死者為32歲范姓男子，當時范男還有2名友人（1男1女）陪同進入古道，2友人也失蹤，全案疑點重重。（警消提供）

臥龍洞古道離奇命案，除死者外，同行的郭姓男子與王姓女友迄昨仍行蹤不明，警方連日動員搜山找人。（警方提供／廖志晃南投傳真）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道發生離奇命案，一名男子吊死在古道邊坡，與他同行的一對情侶失蹤。這起命案究竟是輕生或他殺，目前檢警不願多說；法醫高大成表示可從頸部勒痕、腿部屍斑等研判是否「被上吊」，他大膽推測死者遭他殺的嫌疑相當高，情侶很可能畏罪潛逃。

上月31日，一對夫妻到該處健行，在距登山口約1公里處，赫然驚見1具男性屍體吊掛在邊坡，嚇得報警。警方發現死者為32歲范姜姓男子，3日檢警相驗，僅稱死者無明顯外傷，且同行的郭男、王女這對情侶迄仍行蹤成謎，是否遭他殺再故佈疑陣，更讓這起命案增添疑雲。

據自由時報報導，法醫高大成表示，若是上吊輕生，頸部只會留下一條整齊勒痕；但若是被上吊，就會出現一條以上重疊或不重疊的平行勒痕，若是生前被上吊，更會出現瀕死前掙脫的抓痕。就目前所知訊息，高大成研判，死者遭他殺的嫌疑相當高，但到底是生前或死後被上吊，仍需解剖釐清。

據了解，范姜生前與前女友、郭男及王女在埔里合租房子，范姜擔任美食外送員，郭男與王女則以種植販售盆栽維生。范姜與前女友曾毀損郭、王的多肉盆栽致植物枯死，2人答應賠償約80萬，卻未如期履行，郭、王數度催討後，范姜前女友憤而控告郭、王恐嚇取財及詐欺，雙方有官司糾紛。

據調查，范姜後來搬離租屋處回到家鄉嘉義，依舊從事美食外送工作，上月28日獨自騎機車到埔里，與郭、王會合，卻命喪臥龍洞古道，郭與王2人更離奇失蹤，搜山未果，租屋處也找不到人。

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