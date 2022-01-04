在許多台灣人心中「營養午餐」大多很難吃，而定居在台灣的法國YouTuber「酷」回法國的時候拍攝新影片，讓法國學生吃台灣營養午餐，沒想到竟獲得一致好評，其中「炸芋泥球」最受歡迎，甚至還有女學生吃完以後大呼要跟這個食物結婚。而酷也強調，台人誤以為是西餐的玉米濃湯，其實根本不存在於法國。

定居在台灣的法國YouTuber「酷」日前在新影片中提到，他第一次去台灣學校，看到台灣的營養午餐覺得很神奇，看起來比法國的午餐好吃很多，而法國營養午餐不好吃的事情，甚至一度被報導出來，不少學生認為餐點不好吃就算了，份量還很少。

酷表示，他利用在法國當地能找到的食材，準備台灣營養午餐的料理，且為了更「原汁原味」的呈現，還特地找來鐵製便當盤來裝。而他所準備的菜餚為玉米濃湯、番茄炒蛋、燙青江菜、滷蛋和豆干、炸芋泥球以及愛玉和豆花當作甜點。

其中最受法國學生好評的菜色是「炸芋泥球」，由於外表對他們來說難以辨別是什麼種類的食物，所以多數人在吃之前都有點怕怕的，但一位男學生品嘗過讚不絕口「我可以吃這個吃到爆」；另外一名女學生則驚呼「我要跟這個食物結婚」。而其他的三道菜與白米飯也都紛紛獲得學生們好評。

酷也說，很多台灣人誤以為玉米濃湯是西餐，但其實在法國並沒有玉米濃湯，所以參與影片拍攝的法國學生也都不知道這是什麼湯，人生第一次嘗試玉米濃湯後，多數人認為這喝起來其實很不錯。