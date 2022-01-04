櫃檯買賣中心公告111年第1季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等219種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規畫發行上櫃股票認購(售)權證之依據。
根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有172種，較110年第4季新增的公司有：基亞(3176)、台嘉碩(3221)、英濟(3294)、先進光(3362)、典範(3372)、類比科(3438)、由田(3455)、進泰(3465)、安勤(3479)、宇峻(3546)、世禾(3551)、神準(3558)、歐買尬(3687)、德宏(5475)、建達(6118)、萬泰科(6190)、大中(6435)、達爾膚(6523)、順藥(6535)、高端(6547)、群翊(6664)、安格(6684)、華景電(6788)、安國(8054)；減少的公司有：瓦城(2729)、倚強(3219)、崇越電(3388)、鼎翰(3611)、松瑞藥(4167)、瑞基(4171)、東隆興(4401)、雙美(4728)、強新(5013)、亞昕(5213)、數字(5287)、桂盟(5306)、友銓(5321)、建榮(5340)、中菲(5403)、日盛金(5820)、寶雅(5904)、朋億(6613)、金山電(8042)、華研(8446)、皇田(9951)。
在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：宏佳騰(1599)、協禧(3071)、波若威(3163)、加百裕(3323)、泓格(3577)、鑫聯(3709)、瑞基(4171)、友輝(4933)、智晶(5245)、寶島科(5312)、美而快(5321)、立衛(5344)、金利(5383)、九豪(6127)、雷科(6207)、系微(6231)、天正(6654)、信紘科(6667)、穩得(6761)、晶采(8049)、立碁(8111)、匯鑽科(8431)及愛地雅(8933)；減少的公司有：祺驊(1593)、豆府(2752)、典範(3372)、類比科(3438)、由田(3455)、安勤(3479)、宇峻(3546)、世禾(3551)、鑫科(3663)、德宏(5475)、致和證(5864)、南仁湖(5905)、萬泰科(6190)、岳豐(6220)、茂綸(6227)、旺玖(6233)、大中(6435)、達爾膚(6523)、群翔(6664)、安格(6684)、安國(8054)、盛弘(8403)。
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