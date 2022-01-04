櫃檯買賣中心公告111年第1季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等219種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規畫發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有172種，較110年第4季新增的公司有：基亞(3176)台嘉碩(3221)英濟(3294)先進光(3362)典範(3372)類比科(3438)由田(3455)進泰(3465)安勤(3479)宇峻(3546)世禾(3551)神準(3558)歐買尬(3687)德宏(5475)建達(6118)萬泰科(6190)大中(6435)達爾膚(6523)順藥(6535)高端(6547)群翊(6664)安格(6684)華景電(6788)安國(8054)；減少的公司有：瓦城(2729)、倚強(3219)、崇越電(3388)鼎翰(3611)松瑞藥(4167)瑞基(4171)東隆興(4401)雙美(4728)強新(5013)亞昕(5213)數字(5287)桂盟(5306)、友銓(5321)、建榮(5340)中菲(5403)日盛金(5820)寶雅(5904)朋億(6613)金山電(8042)華研(8446)皇田(9951)

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：宏佳騰(1599)協禧(3071)波若威(3163)加百裕(3323)泓格(3577)、鑫聯(3709)、瑞基(4171)友輝(4933)智晶(5245)寶島科(5312)美而快(5321)立衛(5344)金利(5383)九豪(6127)雷科(6207)系微(6231)天正(6654)信紘科(6667)穩得(6761)晶采(8049)立碁(8111)匯鑽科(8431)愛地雅(8933)；減少的公司有：祺驊(1593)豆府(2752)典範(3372)類比科(3438)由田(3455)安勤(3479)宇峻(3546)世禾(3551)鑫科(3663)德宏(5475)致和證(5864)南仁湖(5905)萬泰科(6190)岳豐(6220)茂綸(6227)旺玖(6233)大中(6435)達爾膚(6523)、群翔(6664)、安格(6684)安國(8054)盛弘(8403)

1分鐘讀財經》12月航空滿艙趕出貨 貨運價驚見「封盤」狂爆了
交棒長子 宜蘭縣四屆議長張建榮宣布不選議員
#立衛 #英濟 #信紘科 #強新 #建榮