前總統嚴家淦四子嚴雋泰與銓敘部前部長朱武獻過去因土地仲介問題發生糾紛，兩人都曾擔任國策顧問，卻為此鬧上法院，近日最高法院判決定讞，認為嚴妻嚴許婉瑱應將該筆不當得利返還，但嚴許婉瑱名下早無財產，造成朱武獻雖然勝訴卻仍無法將錢拿回的狀況。

2012年朱武獻受委託透過嚴雋泰夫婦的人脈進行牽線，想向前駐泰大使杭立武家族購買一塊台北市士林捷運站附近、共200多坪的土地，雙方並談妥若牽線促成交易，朱武獻會提供3千萬元的佣金作為酬謝，期間嚴雋泰多次向朱武獻表達借款意願，並稱待交易完成後以佣金抵扣，前後共先借支1000萬元，但該交易最終因土地變更案遇阻而破局。

事後朱武獻想要回款項，但嚴雋泰認為確實有運用人脈進行協助，拒絕將款項返還，雙方因此鬧上法院。據《鏡週刊》報導，最高法院近日判決定讞，認定當初與朱武獻簽訂合約的嚴許婉瑱應將不當得利返還，不過嚴許婉瑱名下全無任何資產，導致勝訴的朱武獻還是拿不到錢。

嚴雋泰家世背景不小，其父嚴家淦曾任台灣省財政處長兼台灣銀行董事長，在1949年發行的新台幣就是由他一手策畫，因此得名「新台幣之父」，之後更成為副總統，不過前總統蔣介石於1975年病逝，嚴家淦因此以副總統之姿接任，當時還是行政院長的蔣經國看到他都要喊一聲「總統好」。