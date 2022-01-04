法國科學家發現新變種新冠病毒IHU。

科學家在法國南部發現新變種病毒B.1.640.2，取名為IHU，形容是Omicron的遠房親戚，這種變異株一共帶有46種突變，其中2個突變會導致病毒更具傳染力且能夠抵抗疫苗，不過科學家也指出，目前還看不出IHU會擊敗Omicron成為主流變異株。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國馬賽地中海感染研究中心（IHU Mediterranee Infection）研究團隊12月29日在醫學研究論文預印本平台medRxiv刊登尚未經過同儕審查的最新研究，他們在南部馬賽地區發現新冠變異株B.1.640.2，並且將它命名為「IHU」。

🔔NEW VARIANT—French scientists have “rung the bell” after discovering a cluster 12 cases of a variant of “atypical combination” with **46 mutations & 37 deletions** in southern France after index case returned from Cameroon🇨🇲—dubbed #B16402.🧵 #COVID19 https://t.co/SHXCbnkQUr pic.twitter.com/UwdL2hSW5g — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 3, 2022

研究指出IHU一共帶有46種突變，其中有2項突變最令科學家擔憂，分別是E484K及N501Y，前者會讓病毒更能抵抗疫苗，後者會讓病毒更具傳染力，最先在英國發現的Alpha變異株就帶有這種突變。

報導形容IHU是Omicron的「遠房親戚」，因為科學家認為IHU比較有可能從其他變種病毒演變而來，目前也沒有跡象顯示IHU會打敗主宰法國疫情的Omicron，法國現階段有超過60%的病例是Omicron。Omicron一共帶有50種突變。

研究指出，馬賽地區至今一共檢測出12例IHU病例，第一起病例是從非洲國家喀麥隆（Cameroon）入境，最初是在2021年12月上旬發現，不過IHU並未在當地快速傳播，其他國家也尚未通報相關病例。

研究指出，這些觀察再次顯示新新冠變異株出現、從境外移入的不可預測性，說明了控制及抑制病毒傳播有多麼困難。