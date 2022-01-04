臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

立法院預算中心指綠能在2025年發電占比僅會達到15.2％，綠能占發電二成將跳票。經濟部部長王美花3日回應，主因台灣整體經濟比2016年預估還要好，用電量大幅增加，「分母變大，分子不變」，造成綠電占比未達二成目標。此事引發熱議，王的說法遭大批網友抨擊。

《中國時報》報導指出，蔡政府曾喊2025非核家園目標規劃要達到「532」目標，即燃氣發電占比50％、燃煤30％、再生能源20％。但據能源局提交給立法院預算中心最新資料顯示，2025年再生能源發電占比預估值下修為15.2％，電力缺口高達5個百分點，等同532能源目標將跳票。

王美花3日接受政論節目《新聞不芹菜》訪問，主持人黃光芹追問，蔡政府非核家園能源政策是否「缺一角」？王解釋，這是因台灣整體經濟比2016年預估還要好，用電量大幅增加，政府在規劃2025「非核家園」目標時，台灣每年GDP成長率沒有很高，像2016年時預測2025年用電量為2,575億度，近幾年因半導體擴大投資，現推估2025年用電量3,175億度，較原本預估增加逾二成，雖分子沒有動，但因「分母變大」，以致綠能占比減少。

此消息在臉書相關新聞連結與PTT論壇皆引發熱議，網友紛紛留言：「今年第一大笑話」、「以前出事推給馬英九，現在出事推給經濟太好」、「時空背景不同啦」、「有一種人一開口你就知道他們又要準備說謊了」、「所謂綠能就是：綠能你不能」、「只怕不是跳票，而是開始就是詐騙」、「公投廢核四，才說綠能無法完成，真不負責任的政府」。